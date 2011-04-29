YGS'de başarısızlık oranı 3 kat arttı

T24 - Şifre iddiaları ile ilgili kitapçık ve cevap anahtarlarındaki bilirkişi incelemesi tamamlanır tamamlanmaz, YGS sonuçları dün öğle saatlerinde açıklandı.



500 tam puanı bir kişi aldı, 38 bin 269 aday sıfır çekti. Cevap şıklarının bir algoritması olduğu belirlenen Matematik testinde geçen yıla oranla başarı düştü. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:





Şifreli kitapçık iddiaları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında iptal edilip edilmeyeceği tartışılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nın (YGS) sonuçları dün açıklandı. ÖSYM Başkanı Demir, dün sabah Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şadan Sakınan ile görüştü. Ardından Başsavcılık, YGS’ye giren yaklaşık 1 milyon 700 bin adaya ait cevap anahtarları ile tam puan yapanlara ait soru kitapçıklarının bilirkişi incelemesinin tamamlandığını açıkladı.





ÖSYM’nin tasarrufu



Başsavcılık, sınav sonuçlarının açıklanmasının ÖSYM Başkanlığı’nın tasarrufunda bulunduğunu da bildirdi. Bu açıklamanın ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, ÖSYM Yürütme Kurulu’nu acilen topladı ve YGS sonuçları 14.00’te açıklandı. 2011 YGS sonuçlarına göre sınavı geçerli sayılan 1 milyon 648 bin 240 adaydan 38 bin 269’u sıfır puan aldı. Matematik testinde 40 sorunun tümünü doğru yanıtlayan aday sayısı 1805 olarak belirlendi. Tüm puan türlerinde 2011-YGS Türkiye Birincisi 500 tam puanla Mahmut Bilal Doğan oldu. Geçen yıl birinciliği iki kişi paylaşmıştı.





Burhan Altıntop hayranı



YGS sonuçlarına göre, tüm puan türlerinde 500 tam puan alarak sınavın şampiyonu olan Ankara Fen Lisesi öğrencisi Mahmut Bilal Doğan, Avrupa Yakası dizinde Engin Günaydın’ın canlandırdığı Burhan Altıntop karakterinin hayranı olduğu ortaya çıktı. Doğan, Facebook’taki sayfasında ilgi alanları olarak da Kuran-ı Kerim, Ka’aba, The House Of Allah, Muhsin Yazcıoğlu, Number Theory, Ankara Fen Lisesi, Burhan Altıntop, Hz. Muhammed, Fenerbahçe, Yozgat’ı sıralıyor.





'Allah’a bıraktım'



Sınava hazırlanmak için Maltepe Dershanesi’ne giden Doğan, şifre iddialarıyla ilgili olarak “Çalıştım, dua ettim, gerisini Allah’a bıraktım. . İnsanların sahtekarlık yapabileceğine inanmadım. İnşallah böyle bir şey yoktur” diye konuştu.



ÖSYM’nin internetten açıkladığı 2011 YGS sonuçları şöyle







Sıfırcılar üç kat arttı



Bu yıl sınava 1 milyon 692 bin 144 aday başvurdu. Sınava girmeyen aday sayısı 43 bin 509 oldu. 1 milyon 648 bin 240 adayın sınavı geçerli sayıldı. Geçen yıl sınava 1 milyon 512 bin 519 aday başvurmuş, 1 milyon 487 bin 493 adayın sınavı geçerli sayılmıştı. Bu yıl 38 bin 269 aday sıfır puan aldı. Geçen yıl 14 bin 156 sıfırcı vardı.





Test ortalaması düştü



Testlerin genel ortalaması geçen yıla oranla Türkçe’de artarken, Sosyal, Matematik ve Fen testlerinde düştü. 2011’de Türkçe test ortalaması 21.9, Sosyal 11.6, Matematik 7.5 ve Fen 4.1 olarak gerçekleşti. Bu rakamlar 2010 YGS’de Türkçe 21.5, Sosyal 12.4, Matematik 11.4 ve Fen 4.6 olarak belirlenmişti.





Matematik düştü, fen çıktı



Şifreli olduğu iddia edilen Matematik testinde başarı geçen yıla oranla düştü. 40 sorunun tamamını yanıtlayan aday sayısı 1805 olurken, geçen yıl bu sayı 2 bin 141’di. Sosyal Bilimler’de bu yıl 5 kişi soruların tamamını doğru yaptı. Fen Bilimleri’nde bu yıl 407 kişi 40 sorunun tamamını doğru yanıtladı. Geçen yıl bu sayı 183’tü.





En başarılı il yine Yalova



En başarılı iller sıralamasında birinci sırada Yalova yer aldı. Yalova’yı sırasıyla Kırşehir, Kayseri, Aydın, Ankara, Antalya, Denizli, Nevşehir, Mersin ve Kırklareli izledi. Yalova, geçen yıl da en başarılı il olmuştu. En başarısız iller Hakkâri, Şırnak ve Ardahan oldu.



Kızlar yine ön sıralarda



Kız adayların yüzde 94.55’i 140 ve üzerinde, yüzde 83.86’sı da 180 ve üzerinde puan aldı. Erkek adayların yüzde 90.19’u 140 ve üzerinde, yüzde 76.05’i de 180 ve üzerinde puan almaya hak kazandı. Geçen yıl yapılan sınav sonucunda da kız adayların başarılı olduğu saptanmıştı.





LYS’ye başvurular bugün başlıyor



Adaylar YGS sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. 2011-LYS başvuruları 29 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak. YGS puanlarından en az biri 180 ve üstü olan adaylar LYS’ye girmeye hak kazanacak.





Sıralamaya cezaevi itirazı



Uzmanlar, kitapçıkları hatalı olduğu için yarın sınava girecek olan 130 kişinin daha puanları belli olmadan, YGS sonuçlarının açıklanmasına tepki gösterdi. Cezaevlerinde Fen Bilimleri Sınavı’na girecek adayların sıralamayı etkileyeceğini belirten uzmanlar, “Hepsi bu testi iyi yaparsa, ne olacak” dediler.