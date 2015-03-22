YGS'de Adana birincisi çıkaran özel okula polis baskını

Polis ekipleri, Adana'da bulunan Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen Özel Burç Okulları'nda arama başlattı. Arama, mali konulardan dolayı yapıldı. Her yer didik didik arandı. 4 maliyeci ve 40 polisin katıldığı sabah saatlerinde yapılan arama 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçu' iddiasıyla yapıldı ve her yer didik didik arandı. Okul yetkilileri ve veliler eğitimin olduğu sırada yapılan baskına tepki gösterdi. YGS sınavında Adana birincisi bu okuldan çıkmıştı.

4 maliyeci ve 40 polis geldi

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesi 2000 Evler Mahallesi'ndeki Özel Burç Okulları'na geldi. Hafta sonu eğitimin devam ettiği saatlerde 4 maliyeci ve yaklaşık 40 polis okulda arama yaptı. Okul yönetimi ve veliler bu uygulamaya tepki gösterdi.

‘Nevruz'a gölge düşürdü’

Cemaate yakınlığı ile bilinen Burç Okulları'nın Genel Müdürü Sultan Sözeri, Adana 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçu' iddiasıyla okula gerçekleştirdiği operasyonun nevruz kutlamalarına gölge düşürdüğünü söyledi.

‘Polise gerek yoktu’

Sultan Sözeri, "Vergi incelemesi denilen konuyla alakalı, Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki bütün polisler buraya gönderilmiş. Kendilerine teşekkür ediyorum, Nevruz'u bize böyle kutlattıkları için, bu arkadaşlara ve onları buraya gönderenlere. Maliye denetmenleri zaten istedikleri zaman, istedikleri belgeleri alabiliyor. Polise gerek yoktu." dedi.

Anne babalar okula akın etti

Burç Okulları'na bağlı Çukurova Burç Koleji'nin sabah saatlerinde maliyeci ve polislerin baskınına uğramasına veliler sert tepki gösterdi. Çok sayıda polisin dört maliyeciyle okulda arama yapması üzerine öğrencilerin anne ve babaları kuruma akın etti. Gelişmeleri yakından takip eden veliler gözyaşlarına hakim olamadı. Velilerden Süleyman Kıvrak, polis baskının büyük büyük bir hukuksuzluk olduğunu belirterek, "Eğitim-öğretim saatinde bu olayın yaşanması son derece üzüntü vericidir. Bizler çocuklarımızı eğitim ve öğretim için gönderdik. Bu baskın sonrası çocukların psikolojini tahmin etmek mümkün değildir. Haklarımızı sonuna kadar arayacağız." dedi.

‘YGS'de Adana birincisi bu okullardan çıktı’

Bir başka veli Kürşad Ekşi ise uygulamalar için "Allah var gam yok" değerlendirmesini yaparak, "Bu yapılanları bir şeref nişanesi olarak yakamızda taşırız. Biz güzel bir hayat istemiyoruz, güzel bir ölüm arzu ediyoruz. Çocuğum şu anda tedirgin, ağlıyor. Çocuklarımız vatana millete hayırlı bir evlat olarak yetişsin diye, buraya gönderiyoruz. Okulun girişindeki Çanakkale Şehitliği'nden utansınlar. Yazık ya. Bugün Nevruz. Ama bütün polisler burada. Uyuşturucu kullanılan okullar var. Gidip oraları bassınlar. Daha dün YGS'de Adana 1'incisi bu okullardan çıktı. Bu başarıyı gölgelemek istiyorlar. Allah'ın izniyle kimseden korkumuz yok. Allah var gam yok. Bu davranışlarla ne beni ne de çocuklarımı kimse korkutamaz." şeklinde konuştu.

‘Yavrularımız milli manevi değerlerle büyüyor’

Dört yıldır çocuğunu Çukurova Burç Koleji'nde okutan Yunus Mecidiye ise şunları söyledi:

"Çok memnunum. Yavrularımız bu kurumlarda milli ve manevi değerlerini öğrenmiş bir şekilde büyüyor. Aramayı anlayabilmiş değiliz. Polisin gayri ciddi tutumları var. Çocuklarımız şu anda eğitim halinde. Psikolojileri bozulmuş durumda."