-YGS SORUŞTURMASI 2. SINAVI ETKİLEMEYECEK ANKARA (A.A) - 15.04.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, ''YSG'ye ilişkin soruşturmayı, ikinci sınavı etkilemeyecek bir süre içinde sonuçlandırmayı planladıklarını'' bildirdi. Sakınan, adliyede, gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine, YGS ve KPSS sınavları ile ilgili soruşturmaların devam ettiğini bildirdi. ''ÖSYM Başkanı Ali Demir'in açıklamalarından tatmin oldunuz mu?'' sorusu üzerine Sakınan, ''Tatmin olmamız söz konusu değil. Olayı araştırıyoruz. Kamuoyunu ikna etmek gibi bir sorunumuz yok. Biz soruşturma makamıyız. Dosyada gizlilik kararı aldık. Dolayısıyla bir şey söylemek zaten suç'' dedi. Soruşturmanın KPSS soruşturması ile beraber, ÖSYM'nin faaliyetleri kapsamında yürütüldüğünü ifade eden Sakınan, ''Soruşturma ne zaman sonuçlanacak?'' sorusu üzerine, ''İkinci sınavı etkilemeyecek bir süre içinde sonuçlandırmayı planlıyoruz. Bir-iki gün önce değil, makul bir süre önce'' diye konuştu. ''ÖSYM ile sınavın iptal edilip edilmemesini konuşmadıklarını, bu konuya karışamayacaklarını ve görüş bildiremeyeceklerini'' kaydeden Sakınan, ''Benim çevremde de sınava girmiş 3 kişi var. Yeğenlerim sınavın iptal edilip edilmeyeceğini soruyorlar. Ben onlara sınava çalışmalarını söylüyorum'' ifadelerini kullandı. -KİTAPÇIKLAR ÜZERİNDE İNCELEME SÜRÜYOR- Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Sakınan, soruşturma kapsamında 3 ÖSYM çalışanının bilgisine başvurduklarını, sınavın ardından 81 ilden rastgele alınan makul sayıdaki soru kitapçığı üzerinde incelemelerin devam ettiğini kaydetti. Bilirkişi incelemesinin de devam ettiğini açıklayan Sakınan, bilirkişiler içinde TÜBİTAK uzmanının bulunduğunu da bildirdi. -LİSE ÖĞRENCİLERİ ÖSYM'Yİ PROTESTO ETTİ- Lise öğrencisi bir grup, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'ndaki (YGS) ''şifre'' iddiaları nedeniyle ÖSYM'yi protesto etti. Sakarya Caddesi'nde toplanan öğrenciler ''Susma haykır eşit eğitim haktır'' yazılı pankart açtı. ''ÖSYM sınavı al başına çal'', ''Atatürk gençliği görev başında'' şeklinde slogan atan öğrencilere, çevredeki dershane öğrencileri de alkışlarla destek verdi. Davul ve zil çalan öğrencilerin eylemi olaysız sona erdi.