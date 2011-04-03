-YGS SORU KİTAPÇIKLARI KAMUOYUNA SUNULACAK ANKARA (A.A) - 03.04.2011 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) soru kitapçığındaki şifreleme iddialarına ilişkin, ''Hiçbir adayı haksız bir şekilde diğerinin önüne geçirecek herhangi bir uygulama asla oluşmamıştır. Bu nedenle tüm adaylarımızın ve velilerin son derece rahat olmalarını ve gerçekleşmiş olan sınavdan şüphe etmemelerini istiyorum'' dedi. Demir, bütün soru kitapçıklarının internet üzerinden kamuoyuna sunulacağını da bildirdi. Demir, 27 Mart 2011 günü yapılan YGS soru kitapçığındaki şifreleme iddialarına ilişkin ÖSYM'de basın toplantısı düzenledi. Adayların ve velilerin rahat olmalarını ve sınavdan şüphe etmemelerini isteyen Demir, şunları kaydetti: ''Sınavda hiçbir adayı haksız bir şekilde diğerinin önüne geçirecek herhangi bir uygulama asla oluşmamıştır. Bu nedenle tüm adaylarımızın ve velilerin son derece rahat olmalarını ve gerçekleşmiş olan sınavdan şüphe etmemelerini istiyorum. Basında şifre olarak bahsedilen durum hiçbir adayın soru kitapçığı için geçerli değildir. Bütün soru kitapçıkları internet üzerinden tüm kamuoyuna sunulacaktır. Bizler şimdiye kadar Yürütme Kurulu üyesi olarak şimdiden sonra da Başkan Yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri olarak altı aydır görev başındayız. Hedefimiz ülkemizin hak ettiği bir ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi oluşturmaktır. Bununla herkesin hak ettiği bir yapı kurmaya çalışıyoruz ve bu doğrultuda gece gündüz yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sınavda haksızlığa neden olacak her türlü şüpheyi büyük bir titizlikle, büyük bir incelikle inceliyor ve bunu engellemek için tüm tedbirleri hayata geçiriyoruz. Bazıları hakkında haksız eleştiriler almamıza karşılık son 15 sınavda bunları gerçekleştirdik ve kamuoyu tarafından takdirle karşılandık. Ve bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz sınavlarda hiçbir şüpheye mahal bırakacak bir olgu yaşanmamıştır. Bunun için her türlü gayreti sarf ettik, tedbirleri aldık. Tüm kamuoyu şunu çok iyi bilmelidir ki ÖSYM'de çok önemli açılımlar gerçekleştirdik. ÖSYM hak ve adalet ölçüsünde sınav yapmaktan başka amaç gütmemektedir. Bu nedenle sınav güvenliği başta olmak üzere uygulamalarından asla taviz vermemiş ve bundan sonra da vermeyecektir. Son altı aydır yapılan uygulamalar bunun en güzel örnekleridir.''