YGS sona erdi

Üniversiteye girişte ilk aşama sınavı olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), saat 12.40'da sona erdi.



YGS, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Türkiye'de tüm il ve bazı ilçeler ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa olmak üzere toplam 160 sınav merkezinde, 98 bin 693 sınav salonunda gerçekleştirildi. Sınavda, 13 bin 353'ü emniyet personeli olmak üzere toplam 251 bin 789 sınav görevlisi görev yaptı.

Sınav merkezleri dışında 103 cezaevinde de yapılan sınava 2 bin 822 aday katıldı. Sınavda, toplam 1 milyon 837 bin aday ter döktü. Sınav saat 10.00'da başladı ve tek oturumda 160 dakika sürdü.

Sınavın yapılacağı yerlere sabah erken saatlerden itibaren gelen adaylar, salonlara alınıncaya kadar aileleriyle ve yakınlarıyla vakit geçirdi.

Adaylar daha sonra kimlik ve güvenlik kontrolleri yapılarak salonlara alınmaya başlandı.

Çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth gibi cihazlar; kulaklık, kolye, küpe, yüzük, bilezik, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar; her türlü elektronik/mekanik cihaz, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah ve benzeri teçhizat; kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kağıdı, defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer, cetvel gibi araçlar yasak olduğu için adaylarda bu araç gereçler bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Ancak geçen yıldan farklı olarak bu sene ÖSYM, alyansı olan adayların sınava girmelerine izin verdi.

Sınav salonlarına 2012-YGS Sınav Giriş Belgeleri ile nüfus cüzdanları kontrol edilerek alınan adaylar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtuldu.

Adaylara, daha sonra adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı bulunan cevap kağıtları ile içinde kalem, silgi, şeker ve peçete bulunan kutular dağıtıldı.

Salondaki görevliler de ilk iş olarak adayların tek tek kimlik kontrollerini yaptı. Kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinin ardından salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlattı.



Soru kitapları rastgele dağıtıldı



Cevap kağıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra salon görevlilerince adayın yazıp kodladığı bilgiler kontrol edildi ve sınav başladı.

Her bir soru kitapçığı matbaada özel olarak poşetlendi. Soru kitapçıkları sınavda adaylara, salon görevlileri tarafından poşeti kapalı olarak, açılmadan ve rastgele dağıtıldı. Soru kitapçığı poşeti adayın kendisi tarafından açıldı.

Farklı numaralarda basılan soru kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynısı oldu, ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışıyla doğru cevabın yeri değişik olacak. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı oldu.

Sınavda adaylara, Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinin her birinden 40'ar soru yöneltildi. Sınav 160 dakika sürdü. Güvenlik önlemleri çerçevesinde ÖSYM, bine yakın sınav salonunda, sınavı kamera ile kayıt altına aldı.

Ayrıca, sınav evraklarının yetişmemesi durumu da göz önüne alınarak, Ankara, İstanbul, İzmir ve Erzurum'da özel helikopterler hazır bekletildi.

Sınavın bitimiyle öğrencilerin birçoğu sınav merkezlerinin önünde bekleyen ailelerince karşılandı. Aileleriyle sorular hakkında konuşan öğrencilerden bazılarının soruların zorluğundan, bazılarının ise zamanın yetersizliğinden şikayet ettiği gözlendi. Sınavı iyi geçen öğrenciler, mutluluklarını aileleriyle paylaşırken, sınavının iyi geçmediğini söyleyerek ağlayan öğrencileri aileleri teselli etti.



Sınavın değerlendirilmesi



YGS'de en az bir puan türünde 140 ve üzeri puan alamayan adayların, YGS puanları ile bir yükseköğretim programını tercih etme ve Lisans Yerleştirme Sınavları'na (LYS) girme hakları bulunmayacak.

YGS puanlarından 140'ın altında olanlar için ilgili yerleştirme puanı hesaplanmayacak.

Sınavda 140-180 arası puan alan adaylar sadece meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açıköğretim programlarını tercih edebilecek. YGS puanlarının en az biri 180 olan adaylar LYS'ye girmeye hak kazanabilecek.

YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar LYS'lere girme hakkı kazanacak.

Sınavda 180 ve üzeri puan alanlar, hem meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecek.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için ise YGS puanlarından en az birinin 140 ve üzeri olması gerekecek.

Adaylar YGS sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin ''http://sonuc.osym.gov.tr'' internet adresinden öğrenebilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, geçen yıl yaklaşık 20 gün içinde sınav sonuçlarının açıklandığını belirterek, ''Bu yıl elimizden geldiği kadar bu süreyi azaltmayı hedefliyoruz'' şeklinde açıklama yapmıştı.



Sınava polis yetiştirdi



Çanakkale'de, YGS’ye girmek için sınav merkezlerine giden yaklaşık 30 kişi, kimliklerindeki eksiklikler nedeniyle polisten yardım istedi.

Adaylar, yakınlarıyla erken saatlerde sınavların yapılacağı okullara geldi. Sınav merkezine girişte polisin üst araması yaptığı adaylardan bazılarının yanlarında bulunan ancak sınava sokulması yasak kalem, çakmak, mendil gibi malzemeler toplandı.

Yaklaşık 30 aday, kimliklerindeki eksiklikler nedeniyle sınava giremeyince polisten yardım istedi. Sınav merkezlerinin yakınında bulunan ekip otomobilleriyle Çanakkale Nüfus Müdürlüğü'ne getirilen adaylar, buradan aldıkları belgelerle polis yardımıyla okula dönebildi.