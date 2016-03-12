YGS maratonu bugün başlıyor

Üniversiteye girişte birinci aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) yarın yapılacak. Üniversiteye girişte birinci aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) yarın yapılacak. Sınava, 2 milyon 178 bin 563 aday başvurdu.

YGS'de kaygıyı azaltmak için 5 öneri

Tek oturumda yapılacak sınav, saat 10.00'da başlayacak ve adaylara 160 soru için 160 dakika süre verilecek.

2 milyon 178 bin 563 adayın başvurduğu sınav, 173 il/ilçe sınav merkezinde, yaklaşık 7 bin 300 binada ve 117 bin salonda, 303 bin sınav görevlisi ile gerçekleştirilecek.

YGS'ye katılacak adaylar, giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyleÖSYM'nin internet sayfasından edinebilecek. Giriş belgesinin üzerinde adayın, sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alıyor. Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecek.



En geç saat 09.00'da sınav binası önünde olunmalı



Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında en geç saat 09.00'da hazır bulunmaları gerekiyor.



Sorular 2 gün içerisinde yayınlanacak





YGS'deki soruların tamamı, "Temel Soru Kitapçığı" adı altında, ÖSYM'nin internet sitesinden tüm kamuoyunun bilgisine sunulacak. Soruların pazartesi veya salı günü yayınlanması bekleniyor.



Sonuçlar 25 Mart'ta açıklanacak



ÖSYM, sınav sonuçlarını 25 Mart'ta açıklayacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar YGS sonuçlarını, T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden, SMS ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.