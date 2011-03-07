-YGS GİRİŞ BELGELERİ ÖSYM SİTESİNDE ANKARA (A.A) - 07.03.2011 - Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) katılacak adaylar, sınava giriş belgelerini bugünden itibaren Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden edinebilecekler. ÖSYM, 27 Mart 2011'de yapılacak YGS'ye girecek adaylara sınava giriş ve kimlik belgesi göndermeyecek. Adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren bu belgeyi T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile bugünden itibaren http://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinmeleri gerekiyor. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacak. Adaylardan, internetten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmaları isteniyor. Bu belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak. ÖSYM, adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri uyarısı da yapılıyor. Fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi olarak sadece nüfus cüzdanı veya pasaport kabul edilecek. Nüfus cüzdanının fotoğraflı ve T.C. kimlik numarası yazılı olması gerekiyor. Özel kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanını veya pasaportunu sınav günü yanında bulundurmayan aday, gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacak.