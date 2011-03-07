T24 LogoT24 Logo
Yaşam

YGS GİRİŞ BELGELERİ ÖSYM SİTESİNDE ANKARA (A.A)

07 Mart 2011 20:04

-YGS GİRİŞ BELGELERİ ÖSYM SİTESİNDE ANKARA (A.A) - 07.03.2011 - Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) katılacak adaylar, sınava giriş belgelerini bugünden itibaren Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden edinebilecekler. ÖSYM, 27 Mart 2011'de yapılacak YGS'ye girecek adaylara sınava giriş ve kimlik belgesi göndermeyecek. Adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren bu belgeyi  T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile bugünden itibaren http://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinmeleri gerekiyor. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacak.  Adaylardan, internetten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmaları isteniyor. Bu belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak.  ÖSYM, adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri uyarısı da yapılıyor. Fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi olarak sadece nüfus cüzdanı veya pasaport kabul edilecek. Nüfus cüzdanının fotoğraflı ve T.C. kimlik numarası yazılı olması gerekiyor. Özel kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanını veya pasaportunu sınav günü yanında bulundurmayan aday, gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24