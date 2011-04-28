-YGS FEN BİLİMLERİ TESTİ YENİLENECEK ANKARA (A.A) - 27.04.2011 - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 27 Mart'taki YGS'ye cezaevlerinden katılan 130 adayın YGS Fen Bilimleri testini, soru kitapçıklarındaki hata nedeniyle 30 Nisan'da tekrar yapacak. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, ÖSYM Yönetim Kurulunun aldığı karara yer verildi. Duyuruda, 2011-YGS'de cezaevlerinde adaylara gönderilen soru kitapçıklarından sadece Fen Bilimleri Testi hatalı olan kitapçık sayısının yedek kitapçık sayısından fazla olması nedeniyle gerçekleştirilemeyen 130 adayın Fen Bilimleri Testini içeren sınavların tekrarlanmasına karar verildiği belirtildi. Duyuruda, sınavın 30 Nisan 2011 tarihinde aynı saatte yapılacağı, adaylardan tahliye olanların Ankara'da, başka cezaevlerine nakledilenlerin ise nakledildikleri cezaevlerinde sınava alınacakları, diğerlerinin ise aynı sınav merkezlerinde sınava girebilecekleri bildirildi.