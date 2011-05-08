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Yaşam

YGS CEVAP KAĞITLARI ELEKTRONİK ORTAMDA ANKARA (A.A)

08 Mayıs 2011 14:14

-YGS CEVAP KAĞITLARI ELEKTRONİK ORTAMDA ANKARA (A.A) - 08.05.2011 - 2011 Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) cevap kağıtları, elektronik ortama aktarıldı. ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan duyuruya göre, 27 Mart 2011 tarihinde yapılan 2011-YGS'ye ait cevap kağıtlarının görüntüleri, sınava giren adayların kendi cevap kağıtlarını inceleyebilmeleri amacıyla erişime açıldı. Sınava giren adaylar kendi cevap kağıtlarının görüntüsünü, ÖSYM'nin  ''http://ais.osym.gov.tr'' internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecekler. Duyuruda, bu uygulamanın, adayı bilgilendirme amacıyla yapıldığı belirtilerek, görüntülenen sayfanın belge niteliği taşımadığı, her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgilerin esas alındığı bildirildi.

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