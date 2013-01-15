YGS başvurusunda son gün

2013 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi'ne dün saat 13.45 itibarıyla 1 milyon 453 bin 304 adayın başvuru yaptı, 1 milyon 618 bin 67 aday ise başvuru sınav ücretini ilgili banka PTT iş yerlerine yatırdı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, sınav ya da sınavsız geçiş ücretini yatırmanın ÖSYS'ye başvuru için yeterli olmadığı vurgulandı ve ''İnternetten bireysel başvuru yapacak adayların başvurularının tamamlanabilmesi için başvuru ekranında 'Başvurunuz sistem tarafından başarıyla tamamlanmıştır' açıklamasını mutlaka görmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan edinmeleri gerekmektedir'' denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''2013-ÖSYS'de sadece kendi alanları ile ilgili sınavsız geçiş hakkından yararlanmak isteyen mesleki ve teknik eğitim kurumları öğrencileri ve mezunları ile TÜBİTAK tarafından düzenlenen uluslararası bazı yarışmalarda birincilik, ikincilik veya üçüncülük elde ederek kendi alanları ile ilgili sınavsız geçiş hakkından yararlanmak isteyen adayların da başvuru süresi içinde sınavsız geçiş ücretini ödeyerek 2013-ÖSYS başvurularını kılavuzda belirtildiği şekilde tamamlamaları gerekmektedir. Sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylar, isterlerse başvuru süresi içinde YGS sınav ücretini yatırarak YGS'ye girmek için de başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru merkezlerinde yapılan başvuru işlemi sonrası adaya verilen şifre, adayın geçici şifresidir.

Adaylar, kendilerine verilen geçici şifreyi 2013-ÖSYS başvuru süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden değiştirmeli ve başvuru bilgilerini başvuru süresi içinde ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden kontrol etmelidir. Şifre, hem bu sınavın bütün aşamalarında hem de adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından özenle korunmalı ve kesinlikle kimseyle paylaşılmamalıdır.

24 Mart 2013 tarihinde yapılacak YGS için başvuru sonuçlarına bağlı diğer hazırlık çalışmalarının hemen başlaması zorunlu olduğundan 2013 ÖSYS başvuru süresi uzatılmayacaktır.''