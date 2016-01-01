YGS barajı yükseltildi

Her yıl yaklaşık 2 milyon adayın girmek için yarıştığı YGS’de baraj yükseltildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YGS barajını 140’tan 150’ye çıkardı. Buna göre önceki yıllarda 16 net yapan barajı aşarken artık 20 net yapan ikinci aşamaya girmeyi hak edecek.

24 Aralık’ta yapılan Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında ön lisans, açıköğretim ön lisans ve lisans programları ile özel yetenekle öğrenci alan lisans programlarına girişte kullanılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) uygulanan 140 barajpuanının 150’ye çıkartılması kararı alındı. Bu karar 2016-ÖSYS’de uygulanmaya başlanacak.

Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın haberine göre YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Bir süre önce tıp, hukuk, mühendislik ve mimarlık programları için başarı sıralaması sınırı getirdik, olumlu sonuçlar aldık. Bunlar girdi esaslı düzenlemelerdi. Çıktı esaslı yeni düzenlemeler yapmaya devam ediyoruz. Kalite Kurulu’nu kurduk. Üzerinde çalıştığımız Yükseköğretim Yasası çalışmamızda da kalite odak noktamız olacak. Son yıllarda artan ön lisanstan lisansa geçiş kontenjanları, ön lisans programları için aranan yetkinliğin önemini daha da arttırması üzerine bu kararı aldık. Alınan bu karar ile ön lisans programları için girdi esaslı bir iyileştirme yapıldı. Bu karara eğitim öğretim süreçlerinde de iyileştirmenin eşlik etmesi için çalışmalarımızı sürdürdürüyoruz.”

"Başarı beklentisinde artış"

Barajın 140 puandan 150 puana çıkartılması başarı beklentisinin yüzde 10’dan yüzde 12.5’e çıkması yani 16 net doğru eşiğinin 20 net doğruya yükselmesi anlamını taşıyor.

YÖK, bir süre önce de tıp, hukuk, mühendislik ve mimarlık programları için sıralama tabanı getirerek ilk defa taban puanları yükseltmişti. Tıp için 40 bin, hukuk 150 bin, mühendislik (ziraat, su ürünleri ve orman fakülteleri hariç) 240 bin, mimarlık için de 200 bin barajı getirilmişti.

16 net yetiyordu

Lisans programlarını tercih edebilmek için ham puan olarak yüzde 20 başarıya karşılık gelen 180 baraj puanı; ön lisans, açıköğretim ön lisans ve lisans programları ile özel yetenekle öğrenci alan lisans programları için yüzde 10’luk başarıya eşdeğer olan 140 baraj puanı uygulanıyordu.

Bugüne kadar çeşitli YGS puan türleri için, her biri 40 sorudan oluşan Türkçe, Temel Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri alanındaki toplam 160 sorudan oluşan testlerin her birinden 4 ham puan (net) yani toplamda 16 ham puan (net) alan adaylar 140 olan baraj puanı elde ediyorlardı. Ancak adayların YGS puanlarının hesaplanabilmesi için Türkçe, Temel Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testlerinin en az ikisinden 0.5 veya daha fazla ham puan almaları gerekiyordu. Fakat, 4 test yerine sadece 2 testten de ham puan şartını sağlayan adaylar, örneğin YGS-5 için Türkçe’den 11, Temel Matematikten de 0.5 ham puan almaları halinde 140 baraj puanını ancak geçebiliyordu.

Başvurular 6-20 Ocak arasında

Yeni yıl ile birlikte üniversiteye girişte ilk aşama olan YGS’ye başvuru dönemi de başlıyor. Lise son sınıf ve mezun durumdaki adayların 6-20 Ocak tarihleri arasında başvurularını yapması gerekiyor. Engelli adaylar ile sağlık sorunu bulunanlar bu durumlarını geçerli sağlık kurulu raporu ile başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye bildirerek, özel bir salonda sınava girmeyi talep edebilir.

YGS, 13 Mart 2016 Pazar günü yapılacak. ÖSYM bu yıl adaylar için bir yenilik yaparak, sınav sonuçlarını açıklama takvimini de belirledi. YGS sonuçlarının 25 Mart’ta açıklanması planlanıyor. Bu sınavda baraj puanını geçen adaylar ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavları’na (LYS) girmeye hak kazanacak. LYS başvuruları 4-14 Nisan arasında alınacak. Haziran ayında beş oturumda düzenlenecek ve sonuçları da 18 Temmuz’da açıklanacak. LYS takvimi ise şöyle:

LYS - 4 (Sosyal Bilimler): 18 Haziran

LYS - 1 (Matematik): 19 Haziran

LYS - 2 (Fen Bilimleri) ve LYS-5 (Yabancı Dil): 25 Haziran

LYS - 3 (Edebiyat-Coğrafya): 26 Haziran