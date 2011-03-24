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Yaşam

YGS ADAYLARINA ÜCRETSİZ ULAŞIM İSTANBUL (A.A)

24 Mart 2011 18:28

-YGS ADAYLARINA ÜCRETSİZ ULAŞIM İSTANBUL (A.A) - 24.03.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İETT, Ulaşım A.Ş. ve Şehir Hatları tarafından 27 Mart Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girecek öğrencilere ve sınavda görevli olanlara ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, YGS'ye girecek öğrenci ve görevlilerin, ÖSYM tarafından belirlenen sınav saatine kadar toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabileceği bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14 Mart 2011 tarihinde aldığı kararla bu yıl yapılacak YGS'nin yanı sıra Lisans Yerleştirme Sınavlarında da (LYS) sınav giriş veya görevli belgelerini ibraz eden öğrenci ve görevliler, İETT otobüsleri, Şehir Hatları vapurları, tramvay, metro ve füniküler araçları gibi toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecek. 27 Mart 2011 (YGS) ve 18–26 Haziran 2011 (LYS) tarihlerinde sınava girecek olan öğrenciler ve sınavda görevli öğretmenlerin sınav yerlerine ulaşımında kolaylık sağlamak ve toplu ulaşım araçlarını kullanmaya teşvik etmek amacıyla alınan karardan faydalanmaları için sınava giriş belgelerini görevliye ibraz etmeleri yeterli olacak.''

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