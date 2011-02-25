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Yaşam

YGS 160 SINAV MERKEZİNDE YAPILACAK ANKARA (A.A)

25 Şubat 2011 15:37

-YGS 160 SINAV MERKEZİNDE YAPILACAK ANKARA (A.A) - 25.02.2011 - ÖSYM, 27 Martta yapılacak YGS'nin, 160 sınav merkezindeki 5 bin 727 sınav binasında, 89 bin 283 sınav salonunda uygulanacağını duyurdu. ÖSYM'den, ''2011-YGS, Sınav Yapılacak Merkezler'' ile ilgili yapılan açıklamada, 2011 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu'nda 2011 YGS'nin sadece il merkezlerinde yapılacağının duyurulduğu anımsatıldı. 27 Mart 2011 günü yapılacak 2011-YGS'ye başvuran 1 milyon 692 bin 345 adayın tamamının il merkezlerinde sınava alınmasının mümkün olmadığı belirtilerek, ''Bu nedenle 2010 yılında sınav yapılan diğer sınav merkezlerinde de 2011-YGS'nin yapılmasına karar verilmiştir'' denildi. 2011-YGS'nin 160 sınav merkezindeki 5 bin 727 sınav binasında, 89 bin 283 sınav salonunda yapılacağı bildirildi. Sınav merkezleri, ÖSYM'nin ''www.osym.gov.tr'' internet adresinde yayımlandı.

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