YGA Vakfı'nın anket sonuçları açıklandı

T24 -

93 üniversiteden 11 bin üniversite öğrencisi ile yapılan araştırma her 10 gençten 9 'u Türkiye'nin dört bir yanında gönüllü öğretmenlik yapmak istediğini yüzde 71.5'i ise “Liderlik tanımına en uygun insan Atatürk” cevabını verdi. Daha iyi bir Türkiye” hayali kuran genç lider adaylarının, liderlik ve sosyal sorumluluk projeleri hakkındaki görüşleriyle ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Türkiye ve ABD'de Uluslararası Liderlik Programları ile adını duyuran, YGA (Young Guru Academy) Vakfı'nın 21 Kasım'da düzenlediği Liderlik Konferansı'na başvuran üniversite öğrencileri, Türkiye'nin en kapsamlı liderlik araştırması anketine katıldı.

























En son hayal kuran Türk 10 Kasım 1938'de öldü mü?





İngiliz bir yazarın, “En son hayal kuran Türk 10 Kasım 1938'de öldü” sözüyle iddia ettiği “ Türkler hayal kuramaz” paradigması, YGA'lı genç lider adaylarının “Gerçekleştirmek istediğiniz en büyük hayaliniz nedir?” sorusuna verdikleri cevaplarla yıkıldı.







11.000 lider adayı için yüzde 24 oranıyla “kariyer” ile ilgili hayaller ilk sırada yer alırken, yüzde 17 oranıyla “ Türkiye” ve yüzde 16 oranıyla “sosyal sorumluluk” ile ilgili hayaller anketin en ilgi çekici sonucunu yansıttı. Gençlerin daha iyi bir Türkiye hayali ve bu yolda hayata geçirmek istedikleri sosyal sorumluluk projeleri geleceğin sosyal sorumlu lider profilini yansıtan sonuçlar oldu.





Anadolu'ya Beyin Göçü: Üniversiteli her 10 gençten 9'u gönüllü öğretmen







11.000 genç lider adayının yüzde 89'u, YGA'nın hayata geçirdiği ve Türkiye'de bir ilk olan “Anadolu'ya Beyin Göçü” projesiyle gönüllü olarak yer almak istediklerini belirtti. Üniversitelerin çok çeşitli bölümlerinden mezun olduktan sonra, kendilerine gelen iş tekliflerini geri çevirerek Türkiye'nin dört bir yanında gönüllü öğretmenlik yapmak isteyen gençler, Anadolu'ya tersine beyin göçü sağlayacak ve yeni nesillerin gelişimine katkıda bulunacaklar. Şu ana kadar proje kapsamında Adana, Denizli,Çanakkale ve Rize'de gönüllü öğretmenlik yapan sosyal sorumlu YGA liderlerine ilerleyen yıllarda yüzlercesi katılacak.



















“Liderlik tanımına en uygun insan, Atatürk...”







Anket sonuçlarına göre geleceğin liderinde olması gereken en önemli üç özelliği “cesaret, yaratıcılık ve kararlılık” olarak sıralayan 11.000 genç, “sosyal sorumluluk” kavramını gelecekte bir liderde olması gereken önemli özelliklerden biri olarak gördüklerini belirttiler. Ankete katılan üniversiteli öğrencilerin yüzde 71.5'i ise “Liderlik tanımın en uygun insan Atatürk'tür” cevabıyla kendi örnek liderlerini tanımlamış oldular.







“Türkiye ekonomisi 2010'da da şimdikinden farklı olmayacak”







Yüzde 22'lik bir oranla Türkiye'nin gündemindeki en önemli meselesinin işsizlik olduğunu düşünen üniversiteli lider adayı gençler siyasetin ve terörün de en az işsizlik kadar önemli bir mesele olduğunu ifade ettiler. Yüzde 15'lik bir oranla ekonamik krizin Türkiye'nin gündemindeki bir diğer önemli mesele olduğunu belirten gençler, “2010'da Türkiye ekonomisinin nasıl olacağını düşünüyorsunuz?” sorusuna ise yüzde 37'lik bir oranla “şimdiki ile aynı”, yüzde 34 ile “şimdikinden daha iyi” ve yüzde 29 ile “şimdikinden daha kötü” cevabını verdiler.







Üniversiteli gençler gelir sahibi olduklarında bağış yapmaya hazır







Anketin ilginç sonuçlarından biri de gençlerin sosyal gönüllü kimliklerini öğrenmeyi amaçlayan “Gelir sahib olduğunuzda gelirinizin yüzde kaçını bağış olarak vermeyi planlıyorsunuz?” sorusuydu. Lider adaylarının yüzde 32'si gelirlerinin yüzde 6-10 oranında, yüzde 30'u da gelirlerinin yüzde 3-6 oranında bağış yapmayı planladıklarını belirtti. Gençlerin yüzde 7'sinin, gelirlerinin yüzde 15 ve daha fazlasını bağış olarak vermeyi planladıklarını gösteren yanıtlar, gençler arasında sosyal sorumluluk bilincinin yaygınlaşmaya başladığının en önemli göstergelerinden biri oldu.







Zirvede “sosyal sorumlu liderlik” konuşuldu







21 Kasım'da Lütfi Kırdar'da gerçekleştirilen YGA Liderlik Konferansı, YGA Vakfı Eş Başkanları Enis Güray ve Gökhan Meriçliler YGA Vakfı Kurucusu Sinan Yaman, Unilever CEO'su İzzet Karaca, Microsoft Acting CEO'su Mustafa Çağan, ÖzyeğinÜniversite'si Rektörü Erhan Erkut ve TURSAB Başkanı Başaran Ulusoy'un liderlik tecrübelerini gençlerle paylaştığı bir platform oluşturdu. Bir Sivil Toplum Örgütü'ne 17.000 gibi bir sayıda başvuru gelmesinin hem Türkiye'de hem de Dünya'da bir ilk olduğunu vurgulayan YGA Vakfı Kurucusu Sinan Yaman, gençlerin sosyal sorumlu liderlik tanımının önemini kavramış durumda olduğunu ve 21. yy'ın liderlerinin, vicdani zekâsı yüksek gençler arasından çıkacağını belirtti.







Liderlik Zirvesi Sonrası 400. Lider Adayı ile birebir mülakatlar başladı







Liderlik Zirvesi sonrası YGA sitesindeki başvuru formunu dolduran ve mülakatlara katılmaya hak

kazanan 400 lider adayı ile Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da mülakatlar başladı. Mülakatlar sonucu seçilecek 100 lider adayı, YGA'nın sosyal sorumluluk projelerinde görev almaya başlayarak “Daha iyi bir Türkiye” hayallerini geçekleştirmeye başlayacak. 2 yıl süreyle haftada en az 10 saat sosyal sorumluluk projelerinde görev alacak 100 lider adayından 20 tanesi, YGA Uluslararası Liderlik Okuluna ve YGA Amerika Liderlik Kampına katılmaya hak kazanacak.









YGA hakkında bilgi:







YGA, daha iy bir Türkiye, daha iyi bir gelecek için sosyal sorumlu liderler yetiştirmek vizyonuyla 2000 yılında kurulmuş olan uluslararası sivil toplum örgütüdür. YGA Liderlik Okulu 3 aşamadan oluşur. Lider Keşfetme, Lider Yetiştirme ve Liderlik Gelişm Programı. 18.000 başvuru arasından seçilen 1.800 lider adayı YGA Liderlik Zirvesi'ne katılır. YGA Liderlik Zirve'si sonrası seçilen 400 lider adayı, 2 yıl boyunca YGA'nın sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak YGA Liderlik Programı'nın üst aşamalarına -YGA Uluslararası Liderlik Okulu ve YGA Amerika Liderlik Kampı katılmaya hak kazanırlar. Lider Yetiştirme Programını başarıyla tamamlayan geleceğin liderleri, liderlik becerilerini; daha iyi bir dünya için birlikte kurdukları hayalleri sosyal sorumluluk projelerine dönüştürüp hayata geçirirken geliştirirler.







Genç lider adaylarının ürettiği ve hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri







Oku Düşün Paylaş, Kör Liderler, Global Hizmetkar Liderler, İstanbul Kültür Elçileri, Anadolu'ya Beyin Göçü, Yıldızlar Koruma Altında, Kardelen Öğretmenler Liderlik Kampı, Değişim Liderleri, Yatılı İlköğretim Bölge Okulları ve Hayal Ortaklığı, YGA, Oku Düşün Paylaş projesi ile 2000 yılından beri, “Okuyan sıradışı düşünen ve fikirlerini özgürce paylaşan genç beyinler” yetiştirmek için Türkiye genelinde 83 YGA Yaratıcı Kütüphanesinde hizmet veriyor. İlköğretim okullarında bu kütüphanelerde YGA'lı liderler, geleceğin sosyal sorumlu liderlerini yetiştiriyor. Her yıl bu programdan, 80 bin ilköğretim öğrencisi arasından seçilen 4 bin yıldız lider adayı mezun oluyor. Amerika Liderlik Kampının ardından hayat boyu devam edecek Liderlik Gelişim Programı başlar. Program kapsamında YGA mezunları ayda bir Türkiye'nin farklı şehirlerinde bir araya gelerek, Liderlik Atölyesi ve Lider Koçluğu seansları aracılığıyla çalışmalarına devam ederler.





Bilgi ve İletişim için:

www.yga.org.tr





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