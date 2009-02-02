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Dünya

Yezidilerden Obama'ya soykırım talebi

Irak'taki Yezidiler, ABD Başkanı Obama’ya bir mektup yollayarak, Türkiye’ye Yezidi soykırımı iddiasıyla baskı yapılmasını istediler.

02 Şubat 2009 02:00

Irak'taki Yezidiler, ABD Başkanı Obama’ya bir mektup yollayarak, Türkiye’ye Yezidi soykırımı iddiasıyla baskı yapılmasını istediler.

Irak’ın kuzeyindeki Yezidilerin siyasi ve ruhani liderleri, ABD Başkanı Barack Obama’ya, Osmanlılar döneminde katledildiğini iddia ettikleri 1 milyon Yezidi için Türkiye’ye soykırım baskısı yapılmasını istediler.

Irak’ın kuzeyindeki Musul kenti yakınlarındaki Şengal kasabasına bağlı ve Yezidilerin kutsal merkezi olan Laleş’de bugün biraraya gelen Yezidilerin siyasi ve ruhani liderleri, ABD Başkanı Obama’ya gönderilmek üzere bir mektup yolladılar.

Mektupta, 1916 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun, Ermenilere destek verdikleri gerekçesiyle yaklaşık 1 milyon Yezidi’nin öldürüldüğünü iddia ederek, Obama’dan Türkiye’ye Yezidi katliamını “soykırım” olarak tanıması için baskı yapmasını talep ettiler.

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