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Dünya

Yevgeni Primakov: Kaddafi, Rusya'dan atom bombası alacaktı

Rusya'nın eski başbakanı Primankov, Kaddafi'nin dönemim Mısır devlet başkanına milyondolar vererek Rusya'dan atom bombası almayı teklif ettiğini söyledi.

01 Mart 2011 02:00

T24 - Rusya’nın Ortadoğu uzmanı eski dışişleri bakanı ve başbakanı Yevgeni Primakov, Libya’da iç savaşın kaçınılmaz olduğunu, dışarıdan müdahalelerin sorunu daha da içinden çıkılmaz hale getireceğini savudu. Primakov kendisine kama hediye edecek kadar yakın dostu olan Muammer Kaddafi’ni tarihi bir sırrını ilk defa açıkladı.

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Rus NTV televizyonuna demeç veren Primakov, “Kaddafi iktidara geldiğinde o dönem Mısır devlet başkanı olan Cemal Abdül Nasır’a gitti ve dedi ki: ‘Al sana milyon dolar Cemal, gir Ruslardan, Sovyetlerden bana atom bombası al” diye nakletti.


Muhabirin “Gerçekten böyle mi oldu?” sorusuna Primakov, “Böyle oldu” karşılığını verdi.


Öte yandan Cihan’ın haberine göre, ekonomik ve siyasi yaptırımların yeterli sonuç vermeyeceğini savunan Rusya Eski Başbakanlarından Yevgeni Primakov, askeri müdahaleye asla başvurulmaması gerektiğini, bunun ters etki yapma ihtimalinin yüksek olduğu uyarısı yaptı. 


Rusya'nın önemli Ortadoğu uzmanlarından biri olan Primakov, "Bölgede yaşanan gelişmelere dışarıdan kimse müdahalede bulunmamalı. Arap halkının mentalitesini ve tarihi geçmişini çok iyi bilmek gerekiyor. Bölgeye gerçekleştirilen yabancı askeri müdahaleler her zaman ters tepki yapmıştır" hatırlatmasında bulundu.


Libya'da halkın önemli bir kısmının Kaddafi'ye aşiret yapısı ile bağlı olduğunu kaydeden
Primakov, atılacak adımların çok boyutlu değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da devam eden isyan dalgasının Rusya'yı etkisi altına alacağı ile ilgili iddiaları yanıtlayan Rusya Eski Başbakanı, "Rusya'da bu ayaklanmaların herhangi bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Ancak bölgede radikal gruplar yönetime gelirse, o zaman Kuzey Kafkasya'da bir kısım yansımalar olabilir" şeklinde konuştu.

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