Yevgeni Primakov: Kaddafi, Rusya'dan atom bombası alacaktı

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Rus NTV televizyonuna demeç veren Primakov, “Kaddafi iktidara geldiğinde o dönem Mısır devlet başkanı olan Cemal Abdül Nasır’a gitti ve dedi ki: ‘Al sana milyon dolar Cemal, gir Ruslardan, Sovyetlerden bana atom bombası al” diye nakletti.







Muhabirin “Gerçekten böyle mi oldu?” sorusuna Primakov, “Böyle oldu” karşılığını verdi.





Öte yandan Cihan’ın haberine göre, ekonomik ve siyasi yaptırımların yeterli sonuç vermeyeceğini savunan Rusya Eski Başbakanlarından Yevgeni Primakov, askeri müdahaleye asla başvurulmaması gerektiğini, bunun ters etki yapma ihtimalinin yüksek olduğu uyarısı yaptı.





