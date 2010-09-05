'Yetmez Ama Evet'e bu kez boyalı fırlatıldı

T24

'Yetmez ama evet' dediler, yumurtayı yediler

Anayasa değişiklik paketine ilişkin panelin düzenlendiği Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'ne gelen Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) tişörtü giymiş grup, panelistleri ''Siz AKP yandaşısınız. Devrimcilerin adını ağzınıza alamazsınız'' diyerek protesto etti.Gruptakilerden biri sahneye çıkarak elindeki pet şişede bulunan boyalı suyu panelistlerin üzerine döktü. Bunun üzerine dinleyiciler arasından bir grup ile protestocular arasında kavga çıktı.Duruma müdahale eden polis, protestocuları dışarı çıkardı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.Daha sonra Roni Margulies, Nabi Yağcı, Ferhat Kentel, Abdurrahman Dilipak ve Demokrat Yargı Derneği Eşbaşkanı Osman Can'ın konuşmacı olarak katıldığı panel başladı.