-YETKİN: KURBAN İTHALİ GEÇİCİ ÇÖZÜM ANKARA (A.A) - 24.10.2010 - Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Başkanı İbrahim Yetkin, Kurban Bayramı ve sonrasında ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesi için ithalat fikrinin geçici bir çözüm olduğunu ileri sürerek, ''et ithalatının başlaması durumunda belki, geçici bir süre için et fiyatları düşecektir, ancak orta ve uzun vadede rekabet şansını tamamen yitiren yerel üreticiler bu durumda hayvancılık yapmaktan vazgeçeceklerdir'' dedi. Yetkin, TZD Genel Merkezinde gerçekleştirdiği basın toplantısında, geçen yıl Türkiye çapında 600 bin büyükbaş ve 2 milyon 200 bin küçükbaş hayvanın kesildiğini hatırlatan Yetkin, bu rakamın ülke için toplam büyük baş hayvan sayısının yaklaşık yüzde 18'ine denk geldiğini belirtti. ''Bu açıdan bakıldığında Kurban Bayramı dolayısıyla besideki hayvanların üçte bire yakınının 7 günlük kurban kesimi sırasında kesime gönderileceği görülmektedir'' diye konuşan Yetkin, Türkiye'nin bir yıllık kırmızı et tüketiminin 1,2 milyon ton olduğunu ve Kurban Bayramı dolayısıyla yaklaşık 7 günde yapılan kesimlerle ülkenin 2 aylık et tüketimine eşdeğer miktarda kesim yapılacağını sözlerine ekledi. Yetkin, kesilecek hayvanlar dolayısıyla stoklarda meydana gelebilecek azalmayı telafi edebilme imkanının giderek azaldığını ileri sürerek, fiyatlardaki artışın, vatandaşın ekonomik anlamda yeterli olmadığından ve daha az kesim yapılacağı için besiciler tarafından piyasaya daha az hayvan sürülmesinden kaynaklandığını kaydetti. Besiciler tarafından piyasaya sürülen hayvanların bu nedenler dolayısıyla pahalıya satılacağını öngören Yetkin, aynı zamanda Türkiye'nin büyükbaş hayvan varlığındaki azalmanın süreklilik kazandığını, hayvanların dişi ve gebe olmasına dikkat edilmeden kesilmesinin stoklara ciddi anlamda zarar vereceğine işaret etti. Yetkin, daha önceki toplantılarda da dile getirdiği Trakya'dan gelecek hayvanların fiyatı etkilemeyeceğini ifade ederek, gelen hayvanların sadece ihtiyacı karşıladığını ve iç piyasayı etkilemeyeceğini belirtti. Bayramdan sonraki 10 günde et fiyatlarında bir düşüş yaşanabileceğini belirten Yetkin, bu durumun fiyatları eski noktalara taşımayacağını sözlerine ekledi. Kurban Bayramı ve sonrasında yaşanabilecek sorunlara önceden önlem alınması ve vatandaşın bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Yetkin, bu konuda alınabilecek birtakım yöntemler olduğunu dile getirdi. Bayramda alınabilecek önlemler arasında akla ilk olarak ithalat yolunun açılması fikrinin geldiğini ifade eden Yetkin, ''Türkiye, bu yoldan daha önce geçmiştir ve bugünkü olumsuz tablonun oluşması ithalat kapılarının açılması ile başlamıştır. Bugün et fiyatlarının yüksek olması nedeniyle et ithalatının başlaması durumunda belki, geçici bir süre için et fiyatları düşecektir, ancak orta ve uzun vadede rekabet şansını tamamen yitiren yerel üreticiler bu durumda hayvancılık yapmaktan vazgeçeceklerdir'' şeklinde konuştu. Et arzının bu gibi durumlarda talebin gerisinde kaldığını ve fiyatların arttığını vurgulayan Yetkin, ''Hayvancılığa ve yem fiyatlarına yönelik desteğin artırılması, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde uygulanan mera yasaklarının kaldırılması, kaçak hayvan girişi ve çıkışına karşı tedbirlerin yoğunlaştırılması, damızlık hayvan ve süt hayvanların kesiminin engellenmesi, kuzu ve dana eti yerine koyun ve sığır eti tüketilmesinin teşvik edilmesi gerekiyor'' dedi. Yetkin, dikkat çektiği yöntemlerin yanı sıra kesimler sonrasındaki hayvan varlığının onarılması adına Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ''Kurbanlık için verilen vekaletin yurtdışında da kullanılabilmesi imkanın sağlanması, kurbanlık olarak dişi veya damızlık hayvanların değil, erkek ve kesim aşamasına gelmiş hayvanların kesilmesi'' gibi öneriler de aldığını sözlerine ekledi. -DOMATES FİYATLARI- İbrahim Yetkin, domates fiyatlarına ilişkin olarak da, şu anki fiyatların ekim sonuna kadar süreceğini belirterek, ''Kasım ayında belli bir düşüş olabilir çünkü sera ürünleri piyasaya girdi ve fiyat düşmesi yaşandı, düşüş devam edecektir elbette ama artık Türkiye'nin 1 liraya, 75 kuruşa, 1,5 liraya domates yemesi hayaldir. Mevsimsel anlamda da şartlar kötü durumda'' dedi. Domates fiyatları yanında ıspanak, patates, soğan ve salatalıkta da fiyat artışlarının görüldüğüne dikkati çeken Yetkin, bu sebzelerin en temel besinler olduğunu ve tedbir alınması gerektiğini kaydetti.