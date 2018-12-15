Yetkin Dikinciler: "Tacize uğradım" diyen bir kadına, "Doğru mu söylüyorsun?" demek kimin haddine!

Erkek egemenliğinin semirtildiği bir dönemden geçildiğini söyleyen oyuncu Yetkin Dikinciler, "Tacizin saati olur mu? Tacize uğrayan, mağdur olan kadına “Doğru mu söylüyor?” diye bakıyoruz. Önce şikayeti dikkate alalım. Delil aramayalım. 'Sen bu şikâyette, bu çığlıkta isen önce bir gel, bizimle güvenli bölgede dur, biz seninleyiz' diyebilelim. Doğru mu söylüyor, yanlış mı? Onu sonra anlarız. En başta bunu sormak kimin haddine! 'Tacize mi uğradın? Peki, ispatın var mı?' Bu olmaz" diye konuştu.

Posta'dan Oya Çınar'ın sorularını yanıtlayan oyuncu Dikinciler, “Şunu yapma, gece geç gelme, etek giyme' gibi öneriler başlayınca birliktelik bitiyor" dedi.

Dikinciler, erkek şiddetinin temelinde, "Güç sarhoşluğu, güç şuursuzluğu" olduğunu ifade etti.

Öte yandan Dikinciler, "Muhafazakâr bir yanınız var mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Muhafaza etmek kökünden hareketle cevap verirsem insan kendi geçmişini muhafaza eder tabii. Ama kendi geçmişinden bahsederken gelişimin muhafaza edilmesinden bahsediyorum. Benim için muhafaza insanın yarını için bugün yapabildikleridir. Bu da gelişimin ta kendisidir. Hayatım boyunca bana verileni olduğu gibi kabul etmeyeceğim. Araştırma, soru sorma, sorgulama duygumu hep muhafaza edeceğim."

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