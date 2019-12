-YETKİN: BUĞDAY, ET, SÜT, ŞEKER STOKLAMALIYIZ ANKARA (A.A) - 13.03.2011 - Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı İbrahim Yetkin, Türkiye'nin bu yıldan itibaren buğday, et, süt, şeker gibi stratejik ürünlerde stoklama yapması gerektiğini söyledi. Yetkin, düzenlediği basın toplantısında, son dönemde yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışının özellikle hububat üretimi için yararlı olduğunu kaydetti. Geçen yıl Türkiye'de 19,6 milyon ton buğday üretildiğini hatırlatan Yetkin, 2011 yılında bu rakama erişilmesinin zor olacağını düşündüğünü belirtti. Yetkin, Türkiye'nin, nüfus artış hızına göre buğday üretimini her yıl 1 milyon ton artırması, dolayısıyla bu yıl, 2 milyon tonu stok olmak üzere en az 21,5 milyon ton buğday üretilmesi gerektiğini ifade etti. Dünyada kuraklık nedeniyle son dönemde Brezilya, Hindistan, Rusya ve Çin'de belirli gıda kalemlerinde stokların azaldığını anlatan Yetkin, Türkiye'nin bu yıldan itibaren stratejik ürünlerde ürün stokuna gitmesi gerektiğini söyledi. ''Türkiye, bu yıl buğday, et, süt, şeker gibi stratejik ürünlerde stoklama yapmalı'' diyen Yetkin, özellikle buğday konusunda Türkiye'nin elini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Süt konusunda Türkiye'de üretim sorunu bulunmadığını ifade eden Yetkin, Türkiye'de 12,6 milyon ton süt üretimi, 8,6 milyon ton süt tüketimi gerçekleştiğini anlattı. Ancak üreticilerin sattıkları sütten para kazanamadığını ifade eden Yetkin, ''1 litre sütün karşılığında 775 gram yem alabiliyor. Normalde 1 litre sütten 1,5 kilo yem alınırsa karlı olarak nitelendirilir. Bu konuda üreticilerin ciddi sıkıntılar var. Hiç zaman kaybetmeden Süt Endüstrisi Kurumu gibi arz talep dengesini sağlayacak, piyasayı düzenleyecek bir kurul oluşturulmalı'' dedi. -''SAYIN BAKAN ALINGANLIK GÖSTERDİ''- Türkiye'de halkı aydınlatmanın bir sivil toplum kuruluşu olarak görevleri olduğunu ancak bunun kendilerine pahalıya patladığını ifade eden Yetkin, şöyle konuştu: ''Özellikle hayvancılığa ilişkin doğruları söylemeye çalışan bir meslek kuruluşu olduk ama ne acıdır ki Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, 10,11 aydır anlatmaya çalıştığımız bu doğruları içine sindiremedi. Çok ciddi alınganlık gösterdi. Tarım Bakanı benimle 1 yıldır konuşmuyor. Bu nasıl demokrasi, bu nasıl yaklaşım. Bu doğru bir şey değil. Sayın bakan benimle konuşmayacak da kimle konuşacak. Yani sağlık işçileri sendikasıyla mı, maden işçileri sendikasıyla mı konuşacak. Biz düşman mıyız? Ben Bulgaristan'ın veya Yunanistan'ın veya Romanya'nın ziraat odası başkanı değilim. Ben bu ülkenin tarımla ilgili en büyük kuruluşlarından bir tanesinin başındayım. Biz doğruları söylemeye çalışıyoruz.'' Zaman zaman tarım konusunda izlenen politikaları desteklediğini, yeri geldiğinde de eleştirdiğini anlatan Yetkin, ''Bir tane meslek kuruluşunun başkanı, bir tane üretici, 1 yıldır sürdürülen hayvan ithalatına doğru desin ben bu görevimden istifa ederim'' diye konuştu. Yetkin, doğruları söyledikleri için hazırlanan yönetmelikle tarım teknisyenleri ve tarım teknikerlerinin kullandıkları tüm yetkilerin geri alındığını savundu. Kendisinin de ziraat teknisyeni olduğunu, yetkilerinin ellerinden alınmasının kabul edilecek bir durum olmadığını ifade eden Yetkin, ''Ben Sayın Bakana, 'hak kaybeden bir başkan olarak tarihe geçmek istemiyorum' dedim ama sayın Bakan bunu dikkate almadı onun için sayın Bakana kırgınım. Bu konuda dava açacağız'' dedi. Yetkin ayrıca TZD'nin, merkezi Madrid'de bulunan İş Dünyası Liderleri Kulübü'nün 2011 yılı Uluslararası Avrupa Kalite-Yeni Binyıl Ödülüne layık görüldüğünü anımsatarak, ancak sağlık problemleri nedeniyle ödülü almak için İspanya'ya gidemeyeceğini, ödülü Türkiye'ye göndermelerini istediklerini de sözlerine ekledi.