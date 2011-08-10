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Yaşam

YETKİ BELGESİNDE ERKEN BAŞVURU AVANTAJI ANKARA (A.A)

10 Ağustos 2011 13:30

-YETKİ BELGESİNDE ERKEN BAŞVURU AVANTAJI ANKARA (A.A) - 10.08.2011 - Karayolu taşımacılığında kullanılan yetki belgesi, geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 60 gün içerisinde Ulaştırma Bakanlığına müracaat edilmesi halinde ücretin yüzde 15'i tahsil edilerek yenilenecek. Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ''Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle yetki belgesi ücretinin ödenmesine yönelik daha önce 30 gün olan süre 90 güne uzatıldı. Buna göre, 5 yıl kullanılabilen yetki belgesi, geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 60 gün içerisinde Ulaştırma Bakanlığına başvurulması halinde ücretinin yüzde 15'inin tahsil edilmesiyle yenilenecek. Yetki belgesi sahipleri, 61-90. günler arasında başvurmaları halinde ise yenileme için belge ücretinin yüzde 50'sini ödeyecek. Belge geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren belirtilen süreler içinde müracaat edilmemesi veya müracaat edildiği halde yetki belgesi yenileme şartlarının yerine getirilmemesi halinde belge yenileme hakkı kaybedilecek. Öte yandan değişiklikle Yönetmeliğin 76. maddesinin ikinci fıkrasına ''Terörle Mücadele Kanunu'' ifadesinden sonra gelmek üzere ''Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'' ifadesi de eklendi.

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