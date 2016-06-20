Yetiştirme yurdundaki öğretmenlerini Babalar Günü'nde unutmadılar

Konya'da 15 kişi, yetiştirme yurdunda kaldıkları dönemdeki yurt öğretmenleri Ali Rıza Kayhan'ı 6 yıldır her Babalar Günü mezarı başında anıyor.

Konya Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Derneği (KONYURTAYDER) Başkanı Mürsel Gökcen, beraberindeki 14 kişi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sevgi Evleri'nde kalan 5 çocukla, 2010'da vefat eden yurt öğretmenlerinden Ali Rıza Kayhan'ın mezarını Babalar Günü'nde ziyaret etti.

Zaman'da yer alan habere göre; Gökcen, devlet korumasından ayrılmış kişilerle yurttaki çocuklar arasında köprü oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

"Yurt çocuklarının babasıydı"

Mağdurlara maddi ve manevi destek sağlamaya çalıştıklarını aktaran Gökcen, büyüklerinden, özellikle hayatın her alanında yanında olan Ali Rıza Kayhan'dan bu şekilde davranmayı öğrendiklerini dile getirdi. Kayhan'ın tüm yurt çocuklarının babası olduğunu vurgulayan Gökcen, şöyle devam etti:

"Babam trafik kazasında ölünce, 2,5 yaşında yetiştirme yurduna verildim. Arkadaşlarımın çoğu babasını görmedi. Bir Babalar Günü'nde daha Ali Rıza babamızın mezarı başında toplandık, onu anıyoruz. Ali Rıza baba, farklı bir öğretmendi. Söküğümüzü diker, banyo yaptırır, yemek yedirir, tırnağımızı keserdi. Hep bizi koruyup, kolladı. Bizi hayata hazırladı. Her şeyi ondan öğrendik. O bizim canım babamızdı."

'Önce yurttaki çocuklarım' derdi

Kayhan'ın kızı Şirin Kayhan Eser, babasının da kendilerinin de çok şanslı olduğuna dikkati çekti. Özellikle her Babalar Günü'nde yaptıkları ziyaretlerde duygulandıklarını anlatan Eser, şu ifadeleri kullandı:

"Hep 'Önce yurttaki çocuklarım' derdi. Bayram sabahları yalnız olurduk. Babam üzülmemeleri için önce yurt çocuklarına gider, onlarla bayramlaşır, sonra eve gelirdi. Şimdi çocukları bizi yalnız bırakmıyor. Sadece benim değil, herkesin Ali Rıza babasıydı. Yurttaki çocukları meslek sahibi olup, evlendiklerinde dünyanın en mutlu babası oluyordu. Çocuklarının her şeyiyle ilgilenirdi. Biz 3 kardeş gibi görünüyor olabiliriz ama sayısını bilmediğim kadar kardeşim olduğu için çok mutluyum."