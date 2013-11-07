Yetiştirme yurdunda fuhuş operasyonu

Aydın'da bir çocuk yuvasında kalan iki kızın ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı. Dün çıkan haberlerin aksine, kızların yurtta değil, yurda girmeden önce fuhuşa teşvik edildiği ortaya çıktı.

Çocuk yuvasında kalan iki kız bir süre önce yurt görevlilerine, yurda yerleştirilmeden önce cinsel istismara uğradıklarını söyledi. Bunun üzerine yurt görevlileri, durumu jandarmaya bildirdi. Kızların da şikayette bulundukları kişiler hakkında jandarma soruşturma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından jandarma, çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 18 yaşından küçük kız çocuklarını fuhuşa teşvik ettikleri iddia edilen 10 kişi gözaltına alınırken, kaçan bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu maddenin yanı sıra yaşı küçük çocuklara yönelik istismar delili olan CD, flaş bellek, cep telefonu ve bilgisayar ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerinin ifadeleri doğrultusunda operasyonun genişleyeceği kaydedildi.

Gözaltında görevli yok

Aydın Valiliği konuyla ilgili yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, operasyon kapsamında yurt görevlilerinden gözaltına alınan kimsenin bulunmadığı, görevlilerin güvenlik güçlerine yardımcı olmaktan öte konuyla ilgilerinin bulunmadığı bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:

“Dışardayken istismara maruz kalmış çocukların durumu öğrenilir öğrenilmez görevlerini fekadarca yerine getiren yurt görevlileri, failler hakkında gereğinin yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştur. İlgili idari merciler derhal harekete geçirilmiştir. Söz konusu operasyon bunun bir sonucudur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Çete çökertildi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aydın’da Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan operasyonun Bakanlıkça başlatıldığını belirterek, operasyonla çocukları istismar eden bir çetenin çökertildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı internet siteleriyle televizyonlarda “yetiştirme yurdunda fuhuşa teşvik operasyonu” başlığıyla haber yayınlandığı hatırlatıldı. Aydın’da Cumhuriyet Başsavcılığınca dün gerçekleştirilen operasyonda, 11 şüphelinin ev ve iş yerlerindeki aramalarda uyuşturucu madde, yaşı küçük çocuklara yönelik cinsel istismar delili olan CD, flaş bellek, cep telefonu ve bilgisayar ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonda, 10 şüphelinin göz altına alındığı, bir kişinin de firar ettiği belirtilerek, firarinin aranmasına devam edildiği bildirildi. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının, “mağdurlar arasında dışardayken cinsel istismara maruz kalan kurum bakımındaki kız çocuklarının da bulunduğunu” basına duyurduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Söz konusu operasyon, kurumumuz tarafından başlatılmıştır. İstismara uğrayan kız çocuklarının kuruma geldikten sonra alınan beyanları doğrultusunda, kendilerini istismar eden kişilerle ilgili Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığına farklı tarihlerde kurumca suç duyurusunda bulunulmuş ve müteakiben teknik takip başlatılmıştır. Operasyonla çocukları istismar eden bir çete çökertilmiştir. Haber başlıklarında yer verildiği gibi yetiştirme yurdunda herhangi bir çocuk fuhuşa teşvik edilmemiş ve bu iddia sebebiyle herhangi bir Kurum personeli hakkında cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatılmamıştır. Söz konusu başlık gerçeği yansıtmamakta, kurumda kalan bütün çocukları ve fedakarca görev yapan personellerimizi zan altında bırakmaktadır. Dışardayken istismara maruz kalmış çocukların durumu öğrenilir öğrenilmez, failler hakkında gereğinin yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili idari merciler derhal harekete geçirilmiştir. Söz konusu operasyon bunun bir sonucudur.”