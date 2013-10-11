D vitamini takviyesi gerçekten gerekli mi?

Lancet'ta yayımlanan makale için Auckland Üniversitesi araştırmacıları 4 binden fazla sağlıklı kişinin katıldığı 23 çalışmayı analiz etti. Deneyler İngiltere, ABD, Avustralya, Hollanda, Finlandiya ve Norveç dahil olmak üzere farklı ülkelerde gerçekleştirildi. Yeni Zelandalı araştırma ekibi, Temmuz sağlıklı erişkinlerde kemik mineral yoğunluğu üzerine D vitamini desteğinin etkilerini inceleyen çalışmaların meta-analizini yaptı. Araştırma çerçevesinde, katılımcılar, ortalama iki yıl süreyle takviye D vitaminleri aldı.

Son bulgular olumsuz

Takviye D vitamini alan sağlıklı kişilerin, bundan herhangi bir fayda sağlamadıkları tespit edildi. Sadece kalça eklemi yakınındaki femur kemiği yoğunluğunda klinik olarak anlamlı sayılamayacak kadar küçük bir artış gözlendi.

Kemik mineral yoğunluğu, kemik gücünün bir ölçüsü olarak kabul ediliyor. Bu, vücudun farklı kesimlerindeki kemik mineral miktarının ölçümüne kullanılıyor.

Genellikle, bir kırık riskinin artmasına yol açabilen osteoporoz, yani kemik erimesi riski için de bir gösterge olarak görülüyor.

Fazla alınması zararlı

Güneş ışığından ve yağlı balık, yumurta ya da kahvaltılık tahıllardan alınabilen D vitaminin, kemik erimesini yavaşlattığı yönündeki görüş kolayca değişecek gibi değil. Bazı uzmanlar, kemik erimesinde birçok faktörün etkili olabileceğini ve insanların takviye almayı durdurmaması gerektiğini savunuyorlar. İngiliz hükümeti de çocukların ve 65 yaş üzerinde olanların günlük D vitamini takviyesi almasını öneriyor.

D vitamininin aşırı alınması durumunda kemiklerde kalsiyum birikmesine bağlı sertleşme be böbrek rahatsızlığı meydana geliyor. Bir günde 25 mikrogramdan fazla D vitamini alınmaması tavsiye ediliyor.

(BBC Türkçe)