Yetim aylığı kız kardeşleri birbirine düşürdü

Yetim aylığı almak için eşinden boşanıp birlikte yaşamaya devam eden kadınları ihbar edenlerin genelde akrabaları olduğu belirtildi. Bir kadın, babasından yetim aylığı alınca annesi ve varsa kız kardeşinin de aylığında düşüş yaşanıyor. Bu nedenle kendi aylıklarının azalmasını istemeyen özellikle kız kardeşlerin aile içi ihbar hattını aradığı öğrenildi.

DHA’dan Adnan Çelebi’nin haberine göre; Niğde’de ölen babasından yetim aylığı alabilmek amacıyla eşiyle anlaşmalı boşanıp birlikte yaşamaya devam eden kadınlar, SGK tarafından takibe alındı. SGK İl Müdürü Mustafa Turan, yapılan çalışmalarda usulsüzlük yaparak haksız yere maaş aldığı tespit edilen kadınlar hakkında hem idari, hem de adli işlem yapıldığını söyledi.

Anlaşmalı boşanmaların tespitinde ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Alo 170 hattına yapılan ihbarların kendilerine yol gösterici olduğunu kaydeden Turan, ihbarcıların genelde aileden olduğuna dikkat çekti. Aileden başka bir kadına yetim maaşı bağlanmasının, dul maaşı alan anne ile gerçekten hak ettiği için yetim maaşı alan kız kardeşlerin maaşının düşmesine neden olduğuna dikkat çeken Turan, şunları söyledi:

Aile içi ihbar hattı

“Yersiz aylık alanları ihbar edenler genellikle kişilerin anne, kız kardeş ya da akrabaları oluyor. Anlaşmalı bir şekilde eşiyle boşanan bir kadın, babasından yetim aylığı aldığında annesinin ya da kız kardeşinin aylıklarında düşüş oluyor. Hal böyle olunca kız kardeşler ve anneleri arasında gizli tutulmasını talep ettikleri ihbarlar oluyor. Yapılan ihbarlar sonucu, anlaşmalı olarak boşandığı tespit edilen ve kocalarıyla yaşayan kadınların yetim aylığı kesiliyor.”

119 maaş kesildi

Niğde’de ihbarlar sonucu 253 ailede denetim yapıldı. Yetim maaşı alıp boşandığı eşiyle yaşamaya devam eden 119 kişi tespit edildi ve maaşı kesildi. Ayrıca aldıkları maaşlar faiziyle geri istendi.