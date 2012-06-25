Yetersiz uyumak şişmanlatıyor

Britanya’da yapılan bir araştırmaya göre yetersiz uyku, metabolizmanın yavaşlamasına ve kişinin kilo almasına yol açıyor.

Britanya’da yapılan bir araştırmaya göre yetersiz uyku, metabolizmanın yavaşlamasına ve kişinin kilo almasına yol açıyor. Zira uykusuz kalınca kendisini yeterince enerjik hissetmeyen kişi enerji kazanmak için şekerli ve yağlı yiyeceklere yöneliyor, bunun sonucunda da kilo alıyor. Herbalife firması tarafından yürütülen araştırmaya göre yetersiz uyku, beynin bazı bölgelerinde nöron aktivitesini arttırıyor. Glikoz ve insülin duyarlılığını da etkileyen yetersiz uyku durumu, vücudun karbonhidrat içeren yiyeceklerden enerji üretme kabiliyetini belirliyor. Uyku halindeyken yavaşlayan metabolizma, kahvaltıda doğru beslenme sayesinde hızlanıyor, gün boyunca yetecek enerjiyi sağlıyor.

Ancak kahvaltıda doğru besinler alınmazsa metabolizma daha düşük bir seviyede çalışıyor. Bu duruma genellikle şeker ve yağ oranı yüksek olan ya da yetersiz protein içeren sağlıksız yiyecekler sebep oluyor. Böylece kan şekeri yükselip ardından hızla düşüyor ve bir saat boyunca iştahlılık sürüyor. (Taraf)