'Yetersiz uyku tansiyon riskini artırıyor'

T24 - Hypertension isimli dergide yayımlanan araştırmaya göre, yetersiz miktarda uykunun, orta yaş üstü erkeklerde yüksek kan basıncı riskini artırdığı belirtildi.

Hypertension (Yüksek Tansiyon) isimli dergisinde, 784 hasta üzerinde yapılan incelemelerde, az uyuyanların yüksek kan basıncına sahip olma ihtimalinin, normal miktarda uyuyanlara göre yüzde 83 daha yüksek olduğu tespit edildi. Araştırma sonuçları, düzenli ve yeterli miktarda uykunun insan sağlığı için önem taşıdığı tezlerini güçlendirdi. Yeterli miktarda uyumamanın erkekler de olduğu gibi kadınlardın da aynı sağlık sorununa yol açacağı belirtilidi.





Uykuya öncelik verin



65 yaş üzerindeki 784 erkekle, 2007 ve 2009 yılları arasında yapılan deneyin başlangıcında yüksek tansiyon bulguları gözlenmeyen 243 kişide, deney sonunda bu sorun tespit edildi. Uykularının yüzde 4'ünü derin uykuda geçiren denekler, uykularının yüzde 17'sini derin uykuda geçirenlere oranla 1,83 oranında daha yüksek tansiyona sahip oldular.

İngiliz kalp hastalıkları vakfı British Heart Foundation'dan yapılan açıklamada, "uykuya öncelik verilmesi" gerektiğinin altı çizildi.

Vakıf adına araştırma sonuçlarını değerlendiren Natasha Stewart, altıyla sekiz saat arasında uykunun insan sağlığı için hayati önem taşıdığını belirtti. Yüksek tansiyon olarak bilinen kan basıncı yükselmesi, kalp krizi, inme ve çeşitli sağlık problemlerini tetikliyor.





