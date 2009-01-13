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Sağlık

Yetersiz uyku soğuk algınlığı riskini artırıyor

Günde 7 saatten az uyumanın soğuk algınlığı riskini artırdığı bildirildi.

13 Ocak 2009 02:00

Günde 7 saatten az uyumanın soğuk algınlığı riskini artırdığı bildirildi. 

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Carnegie Mellon Üniversitesi'nden bir ekip, bu kişilerde soğuk algınlığı riskinin, gecede 8 saat veya daha fazla uyuyanlara nazaran 3 kat fazla olduğunu saptadı.

Yetersiz uykunun bağışıklık sistemini ve dolayısıyla vücudun nezle ve gribe yol açan virüslerle mücadele yeteneğini zayıflattığı düşünülüyor.

Archives of Internal Medicine dergisinde yayımlanan araştırma, ortalama 37 yaşında 153 sağlıklı erkek ve kadın arasında 2000-2004 yılları arasında yapıldı.

Deneklerden uyku alışkanlıkları hakkında bilgi alındıktan sonra, kendilerine yaygın bir nezle virüsünü ihtiva eden burun damlaları verildi ve 5 gün boyunca karantinaya alındı.

5 gün sonra deneklerin nezle semptomu gösterip göstermediklerine bakıldı. Virüsü aldıktan 28 gün sonra da her bir gönüllünün kan örnekleri alındı ve vücudun enfeksiyonla savaşım için antikor geliştirip geliştirmediğine bakıldı.

Ortalama 7 saatten az uyuduğunu bildiren deneklerin, 8 saat ve üzeri uyuyanlara oranla hapşırma, boğaz yanması ve diğer semptomları gösterme olasılığının 2,94 kat daha fazla olduğu belirlendi.

Yataktaki zamanın yüzde 92'sinden daha azında uyuyanların hasta olma riskininse yataktaki zamanlarının yüzde 98'ini uykuda geçirenlere oranla 5,5 kat daha fazla olduğu saptandı.

(AA)

Araştırmacılar, yeterli ve kaliteli bir uyku çekmemenin bağışıklık sisteminin enfeksiyonla savaşmak için ürettiği kimyasalların düzenlenmesini bozduğunu düşünüyorlar.

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