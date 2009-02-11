‘Yetersiz organ bağışının sorumlusu sağlık personeli’

Memorial Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, Türkiye'de yeterli organ bağışı olmamasının sorumlusu olarak sağlık personelini gösterdi.



Memorial Hastanesi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Acı Gerçeği: Viral Hepatitler" konulu sempozyumda konuşan Kalayoğlu, bir organın bir hayat kurtardığını belirterek, organ bağışının önemine işaret etti.



Prof. Dr. Kalayoğlu, "Türkiye'de yeterli organ bağışı yapılmıyor. Bunun sorumlusu, sağlık personeli, doktor ve hemşirelerdir" dedi.



Donörlerin teşhis edilmesi, hastaların organ nakline yönlendirilmesi konusunda doktorların yeterince duyarlı olmadığını, ilgi ve samimiyet göstermediğini dile getiren Kalayoğlu, özellikle üniversite hastanelerinden yeterince organ çıkmadığını anlattı.



Kalayoğlu, doktorlardan, hastaları organ bağışına yönlendirme konusunda biraz daha duyarlı olmalarını ve ilgi göstermelerini istedi.



(AA)

