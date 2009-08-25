Yetersiz karbonhidrat kalp krizine yol açıyor

Sıkça dile getirilen, düşük karbonhidrat zengin protein esasına dayalı diyetlerin kalp krizi riskini artırdığı öne sürüldü.



İsrail'deki Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi'nde yapılan bir çalışma, düşük karbonhidratlı beslenmenin damarlarda tıkanmaya yol açtığını ve dolayısıyla kalp krizi riskini yükselttiğini gösterdi.



Özellikle 1990'lı yıllardan itibaren popüler hale gelen düşük karbonhidratlı diyetlere rağmen, kalp krizi rakamlarının tırmanışa devam etmesinden yola çıkan araştırma çerçevesinde, bilim adamları düşük karbonhidratlı beslenmenin kardiyovasküler sistem üzerindeki etkilerini inceleme altına aldı.



Bu çerçevede farelere üç farklı diyet uygulandı. Birinci tip diyet standart fare diyetinden oluşurken, ikinci gruba batı tipi yağlı diyet, üçüncü gruba da karbonhidrat düzeyi düşük ama protein düzeyi yüksek diyet uygulandı.



Sonuçları Ulusal Bilimler Akademisi Dergisi'nde yayınlanan araştırmaya göre, karbonhidrattan yana fakir diyet kolesterol seviyesini düşürmediği gibi, damar çeperlerinde yağ plakları oluşumunun hızlandığı ve ateroskleroz adı verilen damar tıkanmalarının arttığı görüldü.



12 haftalık karbonhidrattan yana fakir beslenmenin ardından farelerde kilo kaybı meydana gelmesine karşın, damar tıkanmalarında yüzde 15 artış gözlendi.



Aynı sürede batı tipi yağlı diyet uygulanan farelerdeki damar tıkanmalarında ise sadece yüzde 9'luk bir artış meydana geldi.



Araştırmacılar, düşük karbonhidratlı beslenmenin, kemik iliği hücreleri üzerinde olumsuz etki yaparak, kandaki yağ depolarının temizlenmesini engellediğini düşünüyor.

