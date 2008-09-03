Yetersiz beslenme, çocuğu başarısız yapıyor

Çocukluk döneminde dengeli ve yeterli beslenmenin ihmal edilmesinin, çocuğun gelişimini ve okuldaki başarısını olumsuz etkilediği bildirildi.



Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mualla Aykut yaptığı açıklamada, çocukluk döneminde sağlıklı gelişmenin ön önemli şartlarından birinin, yeterli ve dengeli beslenme olduğunu söyledi.



Yeterli ve dengeli beslenmenin vazgeçilmez ilkelerinden birinin sabah kahvaltısı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aykut, çocuklarda kahvaltı alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiğini belirtti.



Prof. Dr. Aykut, sağlıklı bir beslenmenin sağlanabilmesi için çocuğun kahvaltı konusunda bilinçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını, okul döneminde derse geç kalma korkusu ile kahvaltının ihmal edilmemesi gerektiğini kaydetti.



Çocuğa çalışma, uyuma, yemek yeme, oynama gibi yapacağı bütün işlerde zaman ayarlama alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının, kahvaltı alışkanlığının yerleştirilmesiaçısından faydalı olacağını bildiren Prof. Dr. Aykut, şu bilgileri verdi:



"Çocuğun yapacağı işleri zamanlamayı öğrenmesi, geç kalma korkusu yüzünden sabah kahvaltısını ihmal etme sorununu ortadan kaldırır. Anne ve babalar, bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelidir. Çocukluk döneminde dengeli ve yeterli beslenme ilkelerinin ihmal edilmesi, çocuğun gelişimini ve okuldaki başarısını olumsuz etkiliyor. Sabah kahvaltısı yapmadan okula gelen çocuklarda dikkat eksikliği görülüyor. Bu durum, çocuğun okuldaki başarısını olumsuz yönde etkiliyor. Okulda kalma süresi uzadıkça bu olumsuz etkiler artıyor. Okul süresi uzunsa çocuklara okulda; besin değeri yüksek, özel hazırlama gerektirmeyen süt veya ayran yanında peynir-domates-ekmek, yumurta-domates-ekmek, tahin helvası-ekmek, tahin-pekmez-ekmek gibi yiyeceklerden oluşan ara kahvaltısı verilmelidir. Ayrıca okul kantinlerinde kola veya gazoz yerine süt, ayran ve meyve suları, şeker, çikolata, bisküvi yerine meyve, besleyici ve taze sandviçler satılması gerekiyor."



Çocuklara sadece beslenme çantası hazırlamanın sağlıklı beslenme için yeterli olmadığını belirten Prof. Dr. Aykut, yiyeceklerin besin değerleri ile yeterli ve dengeli beslenme ilkelerinin çocuğa öğretilmesi gerektiğini söyledi.



(AA)

