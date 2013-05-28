Yetersiz beslenen çocuklar okulda başarısız

Çocuklara yardım örgütü tıklayın Save the Children, dünya genelinde, yetersiz beslenmenin çocukların okul performanslarını etkilediğini açıkladı.

İngiltere merkezli örgüt, dünyadaki çocukların dörtte birinin kronik yetersiz beslenmeye bağlı olarak normal başarı seviyelerine ulaşamama tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Örgütün yaptığı araştırma, dengeli ve yeterli bir beslenme rejimi olmayan çocukların okuma ve yazma becerilerinin ciddi şekilde etkilendiğini belirledi.

Yetersiz beslenen çocuklarda geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar oluşturduğunu gösteren araştırma, bu çocukların, akranlarına göre daha minyon ve daha zayıf olduklarını ve beyinlerinin tam olarak gelişmeyebileceğini ortaya koydu.

Save the Children, çocuklarda yetersiz beslenme sorununun, gelecek ay Kuzey İrlanda'da biraraya gelecek sanayileşmiş ülkeler topluluğu G8’in liderlerinin en önemli önceliği olması gerektiğini söyledi.



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Yardım örgütünün yayımladığı rapor, Etiyopya, Hindistan, Peru ve Vietnam'daki binlerce çocuk üzerinde yapılan araştırmalara sonucunda hazırlandı. Araştırmayı yapan örgüt yetkilileri, yetersiz beslenen 8 yaşındaki çocukların, birkaç kelimelik basit cümleleri okurken hata yapma oranının, dengeli beslenen akranlarına göre yüzde 19 daha yüksek olduğunu belirledi.

Save the Children, elde ettikleri bulgular ışığında, yetersiz beslenen çocukların, yetişkinlik yıllarında, dengeli beslenen çocuklara kıyasla yüzde 20 daha az gelir elde edebileceğini ve bu sorunun küresel ekonomiye etkisinin 125 milyar dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Save the Children yöneticisi Jasmine Whitbread, yetersiz beslenmenin gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir sorun olduğunu, bunun, çocuk ölümleriyle mücadele çabalarını da olumsuz etkilediğini söyledi.

İngiltere hükümeti, Kuzey İrlanda'da düzenlenecek G8 toplantısı öncesinde, 8 Haziran'da Londra'da bir beslenme konferansına ev sahipliği yapıyor. Bu konferansta, temel olarak, gıda güvenliği ve özellikle Afrika ülkelerinin ulusal beslenme programlarına duydukları ihtiyaç tartışılacak, sorunlara çözüm önerileri sunulacak.

BBC TÜRKÇE