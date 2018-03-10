Yetersiz bakiye!

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta büyük bir sürprizle başladı. Şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir, Alanyaspor deplasmanından beklenmedik bir mağlubiyet aldı: 4-1.

Mesut Bakkal yönetiminde üst üstte ikinci galibiyetini alan Aytemiz Alanyaspor, bu sonuçla ligde kalma yolunda çok önemli bir zafer elde ederken zirveyi de karıştırdı.

Son 3 maçında 2 kez puan kaybı yaşayan 50 puanlı Medipol Başakşehir, Alanya deplasmanından mağlubiyetle ayrılarak zirve yarışında çok önemli bir yara aldı. Abdullah Avcı'nın takımı, Epureanu ve Emre Belözoğlu'nu çok kritik Beşiktaş maçı öncesi kaybetti.

Karşılaşmada ilk pozisyon 5. dakikada konuk ekipten geldi. Kerim Frei'ın, korner çizgisine yakın bölgeden ceza sahasına ortasında, arka direkte Caiçara'nın kafa vuruşunda, kaleci Haydar Yılmaz topa sahip oldu. 14. dakikada Medipol Başakşehir savunmasının hatası sonrası topla buluşan Emre Akbaba, ceza sahası çizgisine kadar gelerek şutunu çekti. Kaleci Volkan Babacan, üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol etti. 28. dakikada Epureanu'dan kaptığı topla sağdan ceza alanına giren Mbilla'nın vuruşunda, top uzak direğin yanından dışarı çıktı. 32. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sol taraftan gelişen atakta Mbilla, Junior Fernandes'e topuk pası çıkardı. Attamah'ı geçen Junior Fernandes'in ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0.

39. dakikada kaleci Volkan Babacan'ın hatalı pasında top, Mbilla'nın önüne düştü. Bu futbolcu topu Emre Akbaba'ya çıkardı. Ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın şutunda, Volkan Babacan topu kontrol etti.

Maçın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Medipol Başakşehir, 53. dakikada Edin Visca ile beraberlik golüne yaklaştı. Orta alandan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Edin Visca ceza sahası yayı önünden kaleye şutunu çekti ancak kaleci Haydar Yılmaz tokatlayarak çeldi. Kısa düşen topu uzaklaştırılmaya çalışılan defansın şutunda top kısa düştü. Bu sırada topla buluşan Rijad Bajic altıpasın hemen solundan kaleye şutunu çekti ancak kaleci Haydar Yılmaz'dan bir kez daha kalesinde devleşti ve gole izin vermedi. 66. dakikada Aytemiz Alanyaspor Efecan Karaca'nın golüyle skoru 2-0 yaptı.



Sol kanattan gelişen atakta topla ceza sahası içine giren Junior Fernandes kısa pasını Taha Yalçıner'e gönderdi. Taha Yalçıner'in kaleye çektiği şut Efecan Karaca'ya pas oldu. Efecan, altıpas içinde topu düzeltip şutunu çekti ve topu ağlara göndererek Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 öne geçirdi.



Medipol Başakşehir'de Alexandu Epureanu, 71. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Moldovalı defans oyuncusu önümüzdeki hafta oynanacak olan Beşiktaş maçı öncesi cezalı duruma düştü. Aytemiz Alanyaspor, 83. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle farkı 3'e çıkarttı. Konuk ekip 84. dakikada Riad Bajic'in golüyle skoru 3-1'e getirdi. Ev sahibi ekip 88. dakikada Junior Fernandes'in golüyle farkı tekrar 3'e çıkartarak skoru 4-1 yaptı.



Aytemiz Alanyaspor'da Emre Akbaba 90. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışunda kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Aytemiz Alanyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup ederek üst üstte ikinci galibiyetini aldı.



Alt sıralardan kurtulmak adına çok değerli bir galibiyet alan Aytemiz Alanyaspor, bu sonuçla puanını 27'ye çıkartırken, şampiyonluk yarışında çok değerli puan kaybı yaşayan Medipol Başakşehir ise 50 puanda kaldı.



AYTEMİZ ALANYASPOR 4-1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR



STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Taha Yalçıner (Dk. 84 Fofana), Efecan Karaca (Dk. 79 Cenk Ahmet Alkılıç), Emre Akbaba, Junior Fernandes, Mbilla (Dk. 67 Villafanez)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro (Dk. 46 Bajic), Kerim Frei (Dk. 79 Elia), Mevlüt Erdinç (Dk. 69 Napoleoni)

GOLLER: Dk. 32 ve 88 Junior Fernandes, Dk. 66 Efecan Karaca, Dk. 80 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 84 Bajic (Medipol Başakşehir)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 71 Epureanu (Medipol Başakşehir), Dk. 90 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 65 Mahmut Tekdemir, Dk. 90+1 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)

(beIN Sports)

