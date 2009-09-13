Yeterince zeki olmadığı için evlenemeyecek

17 yaşındaki Kerry Robertson’ın evlenmesine sosyal hizmetler görevlileri yeterince zeki olmadığı için izin vermedi.



İskoçya’nın Fife bölgesinde yaşayan 17 yaşındaki Kerry Robertson’ın evlenmesine, ‘yeteri kadar zeki olmadığı’ gerekçesiyle izin verilmiyor. Beş aylık hamile olan Kerry Robertson ve 25 yaşındaki nişanlısı Mark McDougall geçen pazar gerçekleşek düğün için gelinlikten davetiyelere tüm hazırlıkları tamamlamıştı.



Ancak düğün gününden sadece iki gün önce dört aydır birlikte yaşadıkları daireye gelen iki sosyal hizmetler görevlisi Robertson ve McDougall çiftinin evlilik hayallerini suya düşürdü. Görevlilerin evliliğe engel için gerekçeleri Kerry Robertson’ın öğrenme güçlüğünün olması.



‘Evlilik o kadar da karmaşık değil’



İskoç yasalarına göre taraflardan en az birinin zihinsel kapasitesi evlilik kurumunun ne olduğunu algılamaktan yoksunsa evliliklerine itiraz edilebiliyor. Kararı ‘zalimce’ diye nitelendiren Robertson ise “Her şey için çok üzgünüm. Evliliğin ne olduğunu biliyorum. Mark’ı seviyorum ve onunla evlenmek istiyorum. Evlilik çok karmaşık bir şey değil ki benden bunu yapabileceğimi ispatlamamı istiyorlar” diyor. Mark McDougall ise nişanlısının sevgi dolu bir insan olduğunu ve iddia edildiği düzeyde bir zihinsel geriliğinin olmadığını söylüyor. 25 yaşındaki McDougall, “Bir ölçüde öğrenme güçlüğü var ama okuyabiliyor ve yazıyor, ben bile öğrenmekte zorlandığını iki ay sonra öğrenmiştim” diyor.



‘Bebeğimiz için...’



Çift en çok da henüz doğmamış olan bebekleri için endişeli. Adını ‘Ben’ koyduklarını bebeklerinin anne babası evli olmadan büyümesini istemiyorlar. Robertson’ın evlenmek için yeterli zihinsel seviyeye sahip olup olmadığı çiftin isteği üzerine psikiyatrist raporuyla belirlenecek.

Çıkacak kararın ardından bebeklerinin ellerinden alınma ihtimalini ise düşünmek bile istemiyorlar. Çift, yasaların mutluluklarına koyduğu bu engele karşı savaşmakta kararlı. McDougall: “Bu meseleyle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Birbirimizi seviyoruz. Bizi evlenmemizi yasaklamak yerine bizi teşvik etmeliler” diyor. Anne ve babasından ayrı büyükannesinin yanında büyüyen genç kadının hayatında ilk kez bu kadar mutlu olduğunu söyleyen McDougall bu itiraza hiçbir anlam veremiyor. Çift, dört ay sonra doğacak bebekleri için, bir an önce davanın olumlu bir biçimde sonuçlanmasını ve evliliklerinin önündeki engelin kaldırılmasını umut ediyor.