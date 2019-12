Yeteri kadar su içiyor musunuz?

Kilo vermek isteseniz, tüm diyetler size gün içinde bol miktarda su tüketmenizi önerir. Güzelleşmek isteseniz, uzmanlar günde en az 8 bardak su içmenizi söyler. Sağlıklı yaşamak isteseniz, doktorlar su tüketiminin birinci sırada geldiğinin altını çizer. Anlayacağınız ne isterseniz isteyin, ilk önce su tüketmeyi önemsemeli ve gün içinde bol bol su içmelisiniz.



BOL SU İÇMEK İÇİN



● Çoğu kişi, gün boyunca su içmenin akıllarına bile gelmediğinden yakınır. Bu kişilerde sağlık, kilo gibi sorunlar görülür. Oysa su tüketmek için biraz çabalamak ve bazı şeyleri alışkanlık haline getirmek yeterlidir.



● Her sabah kalktığınızda bir bardak ılık su içmeyi bir alışkanlık haline getirmelisiniz. Sabahları su içmek, sağlıklı olduğu kadar formunuzu korumak için de son derece önemlidir.



● Yanınızda her zaman temiz ve tercihen cam bir şişede su bulundurursanız, su şişenizi gördükçe su içmeyi unutmazsınız.



● Gün içinde çok fazla çay ve kahve mi tüketiyorsunuz? Çay ve kahve diüretik içeceklerdir. Yani vücuttan su atımına sebep olurlar. Vücudun su kaybetmesini önlemek için de kaybedilen su miktarını yerine koymak gerekir.



Çay ve kahve kupanıza su koyup tüketin. Bunu sırayla yapabilirsiniz. Bir defasında çay, diğerine su koymak gibi… Böylece çay-kahve tüketiminiz otomatikman yarıya inecek ve su tüketiminiz de artacaktır.



● Su içmeniz gerektiğini hatırlatan minik post-it kâğıtlar size yardımcı olacaktır. ’Su içmeyi unutma’ şeklinde notlar aldığınız post-it kağıtları, evinizin en çok kullandığınız yerlerine, örneğin buzdolabının üstüne, yatak odanızdaki aynanın üstüne yapıştırabilirsiniz.



● Her akşam yatmadan önce su içmeyi alışkanlık haline getirmelisiniz.



● Çantanızda minik bir şişe su bulunması, acil bir durumda (toplu taşıma aracı ile trafikte uzun süre kalma gibi durumda, vs.) oldukça faydalı olacaktır.



SUYUN YARARLARI



● Vücut sıvılarında bulunarak, eklemlerin kayganlaşmasına neden olur. İdrarla zararlı maddelerin atılmasını sağlar.



● Hücre ve kas dokularını güçlendirir. Karbonhidratları, yağları, proteinleri, hormonları ve oksijeni, kaslara taşır. Zararlı maddeleri dokulardan uzaklaştırmayı sağlar.



● Cildi gerginleştirir, parlaklık kazandırır.



● Vücudun su toplamaması için, bol miktarda su içmek gerekir. Su miktarında azalma oldukça, vücutta depolanan yağ miktarı da artmaya başlar. Nedenine gelince; böbrekler yeterli miktarda su almazlarsa, iyi çalışmazlar. Bu görev de karaciğerin olur. Karaciğer böbreklerin görevini üstlendiğinde ise, daha az yağı enerjiye dönüştürür. Bu da zayıflamayı son derece olumsuz bir şekilde etkiler.



● Bütün besinlerin, vitamin ve minerallerin temel çözücüsü olan su, vücutta besinleri küçük parçalara ayırır, sindirimlerinde görev yapar.



● Kalp krizi ve felce karşı koruyucudur. Kalp ve beyin damarlarında pıhtılaşmayı önler.



● Düşünme başta olmak üzere, bütün beyin fonksiyonları için güç ve elektriksel enerji verir. Ayrıca çocuklarda ve yetişkinlerde dikkat yetersizliği sorununa çözüm getirir.



● Stres, gerginlik ve depresyonun hafiflemesine yardımcı olur.



● Uykuyu düzenler.



● Vücutta enfeksiyon ve kanser hücrelerinin geliştiği bölgelerde bağışıklık sistemini güçlendirir.



● Kanı sulandırır ve dolaşım sırasında pıhtılaşmasını önler.



● Kadınlarda, adet öncesi ağrıyı ve ateş basmasını hafifletir.



● Düzenli aralıklarla su içerek sıkı bir rejim yapmadan zayıflamaya yardımcı olur.



● Yaşlılıkta bellek kaybının önlenmesine yardımcı olur.





Ne Kadar Su Tüketmeli?

Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ağaca, ortalama olarak 1,5–2,5 lt arasındaki su tüketiminin normal olduğunu söylüyor. Ağaca, “Genellikle su ihtiyacımız gün içerisinde besinlerden sağladığımız enerjiye göre değişkenlik göstermektedir. Aldığımız kalori miktarı kadar su tüketmeliyiz. (1500 kal. enerji içeren bir diyet alıyorsanız; su gereksiniminiz de ortalama 1,5 lt. olmalıdır) Ama tabii bu miktar yaz aylarında ve spor yapılması durumunda artış göstermektedir. Terlemenin artması ile sıvı kayıpları söz konusu olabileceğinden daha fazla su tüketilmelidir.