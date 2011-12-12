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Yetenekli yankesicileri transfer etmişler ANKARA (A.A)

12 Aralık 2011 12:50

-Yetenekli yankesicileri transfer etmişler ANKARA (A.A) - 12.12.2011 - Ankara'nın da aralarında olduğu 5 ilde, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 18 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayetler üzerine, ev ve işyerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen bir çeteyi takibe aldı. Yaklaşık 6 ay süren takibin ardından Altındağ'da 18 adrese operasyon düzenleyen polis, çete lideri Elbey Y. ile eşi Hanife Y'nin de aralarında bulunduğu 18 kişiyi gözaltına aldı. Ankara Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan zanlıların, lüks semtlerdeki evler ile kuaför ve eczane gibi özellikle kadınların çoğunlukta bulunduğu işyerlerinde, soru sorma bahanesiyle yanaştıkları kişilerin çanta, cep telefonu ve cüzdan gibi değerli eşyalarını çalıp dışarda kendilerini bekleyen araçlarla kaçtıkları belirlendi. Zanlıların büyük marketlerden çaldıkları pahalı malzemeleri de GİMAT'ta toptancılık yapan bir kişiye sattıkları tespit edildi. Ankara'nın yanı sıra Samsun, Denizli, Antalya ve Bursa'da 48 ayrı hırsızlık suçuna karıştıkları belirtilen zanlıların, hırsızlıkta çoğunlukla kadınları kullandığı bildirildi. Çoğu akraba olan zanlıların yankesicilikte yetenekli gençleri 25 bin TL karşılığında aralarında transfer ettiği tespit edildi. Çetenin hırsızlık zanlısı kadınları da yüksek başlık parasıyla yine kendi elemanlarıyla evlendirdiği öne sürüldü. Zanlıların yakalanmamak için kendi aralarında farklı bir lehçe ile konuştuğu, polisin bu dili çözmek için uzun süre çalıştığı öğrenildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından ''Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek'', ''Özel beceri suretiyle nitelikli hırsızlık, açıktan hırsızlık'' suçlarından Sincan Adliyesine sevkedildi.

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