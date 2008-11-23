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Yetenekli bayan yıldız adayı aranıyor

Yıldız Asyalı'nın ayrılmasıyla iki kişi kalan MP3 grubu yeni üye bulmak için gazeteye 'Yıldız Aranıyor' diye ilan verdi.....

23 Kasım 2008 02:00

Yıldız Asyalı'nın ayrılmasıyla iki kişi kalan MP3 grubu, Hepsi kızlarından birini transfer etmek istedi! Başarılı olamayınca da yeni üye bulmak için gazeteye 'Yıldız Aranıyor' diye ilan verdi...

Dünyada ekonomik kriz nedeniyle binlerce insan işinden olurken MP3 grubu yeni eleman arıyor! Yıldız Asyalı, Burcu Canbaş ve Seda Telciler'den oluşan gruptan Asyalı ayrılınca zor durumda kalan yapımcı Murat Yıldırım yeni eleman için ilginç bir yola başvurdu. Önce Hepsi grubunda transfer yapmak için harekete geçen Yıldırım, başarısız olunca gazete ilanıyla grubuna eleman aramaya karar verdi.

Yetenekler bulunacak
Murat Yıldırım geçtiğimiz cuma günü  bir gazetenin seri ilanlar sayfasına 'Grup MP3 için kendine güvenen, yetenekli bayan yıldız adayı' şeklinde ilan verdi. Yetenekli insanlara eşit fırsat yaratmak için bu yolu seçtiklerini belirten Yıldırım, "Türkiye'nin dört bir yanındaki gizli yetenekleri bekliyoruz" diye konuştu.

'Asyalı'nın yerine aday çok'
MP3'ten ayrılan Yıldız Asyalı'nın yerine birçok başvuru olduğunu belirten grubun yapımcısı Murat Yıldırım, "Aradığımız star adayında dans ve müzik yeteneği ile grupla uyumlu çalışmasına bakıyoruz" dedi.

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