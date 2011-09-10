-''Yetenek Sizsiniz-Türkiye''nin elemeleri Bursa'da BURSA (A.A) - 10.09.2011 - Yapımcılığını Acun Medya'nın yaptığı ve yayınlandığı günden beri ilgi gören ''Yetenek Sizsiniz-Türkiye'' yarışmasının elemeleri Bursa'da yapılacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, elemeler 14-15 Eylül tarihlerinde Atatürk Kongre Kültür Merkezinde (Merinos AKKM) gerçekleştirilecek. Türkiye'nin her yerinden Bursa'ya gelecek adaylar, Orhangazi Salonu'nda düzenlenecek etkinlikte hünerlerini sergileyecek. Acun Medya yetkilileri, davetiyelerin 13 Eylül Salı günü 14.00'da Merinos AKKM önündeki gişeden dağıtılacağını açıkladı.