Yetenek avcısı Porto 10 yılda paraya para demedi, 772 milyon euro kazandı

Bundan tam 10 yıl önce Portekiz'in Porto takımı Jose Mourinho adıyla gizemli, genç bir teknik adam tarafından Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak tüm futbol dünyasını şok etmişti.

Portekiz takımı 2003 yılında UEFA Kupası ve 2004 yılında da Şampiyonlar Ligi Kupasını kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Sercan Sapanatan’ın DHA’daki haberine göre, o sezonun sonunda Porto ve Mourinho tüm dünyanın dikkatini çekmiş ve Avrupa'nın dev takımları Porto'nun genç oyuncularını ve genç teknik adamını almak için seferber olmuştu. Porto'nun ilk firesi takımın başarılı Teknik Direktörü oldu. Jose Mourinho, tam yetki ile Chelsea'ye transfer olmuş ve Chelsea'ye giderken yanında o dönemki Porto defansının önemli isimleri Ricardo Carvalho ve Paulo Ferreira'da yanında götürmüştü. Porto, Chelsea'ye yaptığı bu satıştan kasasına 55 milyon Euro koydu. Porto'nun bu yaptığı satış son değil tam tersi başlangıç oldu aynı sene takımın beyni olan Deco'da Barcelona'nın radarına girmiş ve 23 milyon Euro karşılığı Katalan takımına transfer olmuştu.

Porto son olarak Pazartesi günü gerçekleşen transferde Fransız genç defans oyuncusu Eliaquim Mangala'yı 50 milyon Euro'ya Manchester City'e satarak son 10 senede sattığı oyunculardan kasasına koyduğu para 772 milyon Euro oldu.

Sadece İngilizler Porto'ya 185 milyon euro ödedi

Porto'nun altyapıya önem vermeye başlaması ve özellikle Güney Amerika ülkelerinde yürüttüğü müthiş yetenek avcılığı ile dünya futbolunu bir çok yetenek kazandırdı.

Tabiki bu müthiş sistemin başında 10 sene öncesine kadar tanınmayan şimdilerde ise dünyanın en başarılı ve tanınan Teknik Direktörü olan Mourinho vardı. Porto öyle başarılı bir scout sistemi kurdu ki Mourinho'nun gitmesinden sonra bile sistem başarı ile devam etti. Öyleki Porto son 10 yılda sadece İngiltere'den 185 milyon Euro para kazandı.

Chelsea takımının defansında uzun yıllar oynayan Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira ve Jose Bosingwa'nın Porto'nun gençlik sistemi ürünüydü ve bu 3 oyuncunun yetiştirilmesi Porto'ya maliyeti 2,5 milyon Euro iken Porto bu 3 oyuncuyu Chelsea'ye satarken 30 katını kazandı. Manchester United'in 2007 yılında 34 milyon Euro'ya transfer ettiği Anderson'u Porto, Brezilya'nın Gremio takımından sadece 6 milyon Euro'ya transfer etmişti.

Porto'dan astronomik rakamlar ile oyuncu satın alan sadece İngilizler değil İspanyollar ve İtalyan takımları da Porto futbolcu fabrikasının önemli müşterilerinden. 2007 yılında Porto, Pepe'yi Real Madrid'e tam 32 milyon Euro'ya sattı yada 2011 yılında Kolombiyalı forvet Falcao'yu Atletico Madrid'e 50 milyon Euro'ya bonservisini verdi. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Quaresma'da Porto futbolcu fabrikası ürünün. Porto tarafından 2 kere satılan oyuncunun ilk durağı Barcelona oldu. Katalan takımında istenilen performansı gösteremeyen Quaresma Porto'ya geri döndü ve 2008 yılında tekrar Porto tarafından bu sefer İtalya'nın İnter takımına 25 milyon Euro karşılığı tekrar satıldı.

Porto'nun en büyük kaynağı Güney Amerika

Porto'nun yetenek avcıları tarafından Güney Amerika ülkelerinde keşif edilip Avrupa kulüplerine satılan birçok isim var.

2009 yılında Arjantin takımlarından River Plate'den 7 milyon Euro'ya alınan Falcao 2 yıl sonra Atletico Madrid'e 50 milyon Euro'ya satıldı ya da Maritimo takımından 2,5 milyon Euro'ya transfer edilen Pepe'nin Real Madrid'e 32 milyon euroya satılması. Son Dünya Kupası'nda yıldızı parlayan ve Real Madrid'e 80 milyon Euro'ya transfer olan Rodriguez'de Avrupa'ya Porto üzerinden gelmiş bir yıldız.7 milyon Euro'ya alınan Rodriguez geçen sene Monaco'ya 50 milyon Euro'ya satıldı. Bunun gibi örnekler çok fazla, Falcao, Rodriguez, Lopez, Anderson, Iturbe,Hulk gibi.

Mangala Porto'ya gelişi 42 milyon euro kazandırdı

Porto futbolcu fabrikasının son ürünü olan ve İngiliz Machester City takımına 50 milyon Euro'ya satılan Mangala, 2011 yılında Belçika'nın Standart Liega takımından Porto'ya 7 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Aradan geçen 3 sezonda Porto, Fransız defansı İngilizlere yaklaşık 7 katı fiyatına 50 milyon Euro'ya sattı.

Porto'nun 2004-2014 sezonları arasında 20 milyon euronun üzerinde sattığı oyuncular

2004: Paulo Ferreira - Chelsea – 22 m

2004: Deco - Barcelona – 23 m

2004: Ricardo Carvalho - Chelsea – 33 m

2007: Anderson - Manchester United – 34 m

2007: Pepe - Real Madrid – 32 m

2008: Jose Bosingwa - Chelsea – 23 m

2008: Ricardo Quaresma - Inter Milan – 25 m

2009: Lucho Gonzalez - Marseille – 21 m

2009: Lisandro Lopez - Lyon – 25 m

2010: Bruno Alves - Zenit – 23 m

2011: Radamel Falcao - Atletico Madrid – 50 m

2012: Hulk - Zenit – 60 m

2013: Joao Moutinho - Monaco – 28 m

2013: James Rodriguez - Monaco – 50 m

2014: Eliaquim Mangala - Manchester City - 50 m