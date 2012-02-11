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Yeşim Salkım 'reklam boşanması' yorumuna öfkelendi

Yeşim Salkım’ın Hakan Eratik’le evlerini ayırdığı haberleri, sosyal medyada Salkım’ın yakında seyirciyle buluşacak olan müzikalinin reklamını yapmak için bu haberlere başvurduğu yorumlarına neden oldu

11 Şubat 2012 18:17

T24 - Yeşim Salkım’ın Hakan Eratik’le evlerini ayırdığı haberleri, sosyal medyada Salkım’ın yakında seyirciyle buluşacak olan müzikalinin reklamını yapmak için bu haberlere başvurduğu yorumlarına neden oldu.


Salkım özellikle DJ Arzu Çağlan’ın, twitter’da “Yeşim Salkım’ın boşanması haberine hiç inanmadım, çok mutluydu daha bir ay önce, buram buram yeni müzikalin reklamı, yemedik kızlar” yorumunu görünce sinirlendi ve “Yapma ayıp ediyorsun!” diye çıkıştı. Bunun üzerine Çağlan da “Canım doğruyu söylüyorum. Ha haksızsam bile o güzel bebişinle mutlu evliliğine devam etmeni dilerim” cevabını verdi.

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Yeşim Salkımboşanmaevlilik

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