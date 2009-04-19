Yeşim Salkım evlendi

Uzun süredir birlikte olan Yeşim Salkım ve Hakan Eratik çifti, Hadımköy'de bir mekanda gizlice evlendi!



Evlilik tarihlerini herkesten sır gibi saklamalarına rağmen, Tempo 24 ‘ün herkesten önce haber verdiği 18 Nisan gecesinde sürpriz bir düğünle dünya evine girdi.



Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım ve ünlü oyuncu Hakan Eratik, sadece aile dostlarının katıldığı sade bir düğünü tercih etti. Yeşim Salkım böylelikle beşinci evliliğine de adım atmış oldu. Düğünde Salkım, iki farklı gelinlik giydi.



Daha önce yaptığı açıklamalarda bir daha evlenmeyi çok zor olarak niteleyen şarkıcı, genç sevgilisi Hakan Eratik ile evlenerek süpriz yaptı. Hadımköy Karaağaç Köyü’ndeki International K-9&Horse Clup tesislerinde yeniden evlenen Yeşim Salkım, çıkışta gelinlik yerine beyaz kürk ve kot pantolon ile objektifler karşısına geçti. Salkım, gelinlikli fotoğraflarının ve düğünden görüntülerin daha sonra basına dağıtılacağını söyledi.



Çift düğün sonrası yaptıkları açıklamada, "Biz basından uzak aile arasında bir düğün tertipledik ama buraya kadar geldiğiniz için sizi kırmadık, karşınıza geçtik" dedi. Annesi Yeşim Salkım’dan önce düğünden ayrılan Gizem Salkım ise, "Annem ve ben kötü hoş olmayan dönemlerden geçtik, şu an o da ben de çok mutluyuz" dedi. Balayına gitmeyeceklerini belirten Yeşim Salkım, "Benim yeni kasetim çıkıyor, Hakan da çekimlere devam ediyor, şuan da iş ile meşgulüz" dediler.



Dört kez evlenmişti



İlk evliliğinin ardından 1998 yılında Hakan Uzan ile evlenen Yeşim Salkım, üç yıl evli kaldığı eşinden tek celsede boşanmış 2003 yılında ise tarihinde Onur Air'in sahibi Arben İçli ile nikah masasına oturmuştu.



Evlendikten sonra eşi ile Paris'e yerleşen Salkım, 2,5 yıl evli kaldığı Arben İçli ile 2005'in temmuz ayında tek celsede boşandı. Salkım son evliliğini de İlker İnanoğlu ile gerçekleştirmiş, kısa süre sonra boşanmıştı.





