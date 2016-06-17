Yeşim Salkım: Hakan eve bir günlüğüne geldi hamile kaldım

Özge Uzun’un sunduğu 'Hayat Başlasın' programına konuk olan Yeşim Salkım, özel hayatı ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'in haberine göre; Salkım özel hayatıyla ilgili şunları aktardı:

“İlk boşandığımda herkese saldırmak istedim. Her boşanma acıdır. Adam gidiyor sen evde kalıyorsun, evde bir sessizlik var. Anlatılamayan duygular var. Sessiz bir çığlık, sesli bir çığlığa dönüşüyor. 2002 yılında aldatılarak boşanmış bir kadındım."

Kadının en büyük düşmanı yine kadın

"Kadınlar dünyada birbirine dost gibi görünse de değiller. Bir kadının en büyük düşmanı kadın. Yüksek lisansımı çocuk psikolojisi üzerinde yaptım. Biz çocuklarımızı pamuklar içinde büyütüyoruz ama öyle değil hayat. O büyüyecek, kırılacak, ağlayacak ve öğrenecek. Gizem nişanlısından ayrıldı. Hayatta her şey kısmet. Teslim olmak güzel bir duygu.

"Ada’yı doğurdum, rahmim alındı. Hakan’la kavga ediyoruz, geliyor bir günlüğüne ve hamile kalıyorum. Kalamıyordum öncesine kadar. İki çocuğumun babasına da çok aşık oldum. Aldatıldım, en yakın dostlarım sırtımdan vurdu. Şahane hayatım oldu mis gibi kazıklar yedim. Hepsi ders oldu benim için. Evliliği çok istedim beceremedim. Olmadı kısmet böyleymiş. Erkekliğin yüzde 90 kaçmaktır derler. Neyi kınarsan bu dünyadan yaşamadan ölmeyeceksin."

Hakan’la boşandık ama neredeyse bizimle yaşıyor

"Hakan’la ayrıldık ama neredeyse bizle yaşıyor. Dostuz, arkadaşız, utanmasam sevgilisini falan soracağım. Mutlu olmasını istiyorum. Evde deli kadın gibi oluyorum. Hayatımda yaşadığım hiç bir şeyden pişman değilim. Yine bu adamları seçerdim, yine bunları yapardım ve bu dersleri alırdım."