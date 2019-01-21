Yeşim Salkım: Ben onurumun derdindeyim

Şarkıcı Gülben Ergen ile yaşadığı polemik ve tartışmalar ile gündemden düşmeyen Yeşim Salkım, “Ben kimseyi tehdit etmem. Ben zaten televizyonlarda her şeyi konuşan biriyim. Bu bir onur mücadelesi ve bende onurumun derdindeyim. Bunu ispat edeceğim" dedi.

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, bir süredir Gülben Ergen ile yaşadığı polemik ve tartışmalar ile gündemden düşmeyen Yeşim Salkım, önceki akşam bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Menajeri ile birlikte toplantı yaptığını ve yeni kitabı “sansürsüz” için heyecanlı olduğunu söyleyen Salkım, “Kitabım yakında çıkacak ve çok heyecanlıyım. Kitabımı insanlara anlatmaya çalışıyorum, bu kitapta her şeyi açık, net bir şekilde anlattım" dedi.

Gülben Ergen ile arasında bir davanın olmadığını sadece savcılığa bir şikayet olduğunu belirten Yeşim Salkım, “Ben kimseyi tehdit etmem. Ben zaten televizyonlarda her şeyi konuşan biriyim. Bu bir onur mücadelesi ve bende onurumun derdindeyim. Bunu ispat edeceğim" diyerek aracına binip evinin yolunu tuttu.