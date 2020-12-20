Yeşim Salkım: Atatürkçü bir kadınım; işçiyi, emekçiyi düşünen bir sol partiyi destekliyorum

Şarkıcı Yeşim Salkım, “Doğru bildiğimi söylemekten çekinmem. Sanatı halk için yaparsınız, birilerinden nemalanmak için değil'' dedi.

Sözcü'den Hande Zeyrek'e konuşan Salkım'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Dünyayı aylardır etkisi altına alan pandemi sürecini siz nasıl geçirdiniz?

Pandemi sürecini herkes gibi geçiriyorum. Zorlu bir süreç yaşıyoruz. En can sıkıcı tarafı evde oturmak ve işimizi gönül rahatlığıyla yapamıyor olmak. Aşçı olduğumuzu öğrendik, evde yemek yaparak. Biraz eğlenerek ama bu süreçten bizlerden çok etkilenen çocuklar ve yaşlılar oldu.BİREYSEL İLETİŞİM BİTTİ



Nasıl bir ders çıkardık sizce?

Bir ders çıkardığımızı sanmıyorum. Pandemi sonrası sanırım psikiyatrları gezeceğiz. Boşanmalar arttı, çocuklar, yaşlılar çok sıkıldı, hepimiz çok sıkıldık. Herkes elinde laptoplar, canlı yayınlar tamam güzel ama bir de insanın gözünün içine bakarak konuşmak var. Bireysel iletişim bitti ve çok sanal bir dünyadayız artık.

"BENİ SUSTURAMAZLAR"

Sanatçı ve müzisyenler için devlet desteğiyle konserler yapıldı. Siz neden yer almadınız o konserlerde?

Ben o konserlerin içerisinde olmamayı seçtim. Müzisyenlerden çok kendi cebini düşünen bir şirket vardı. Herkes kendi kaşesini aldı ve cebini doldurdu, onu söyleyeyim. İstedikleri kadar itiraz etsinler, beni susturmaya çalışsınlar, susturamazlar. Çünkü ben gerçekleri söylüyorum. Gerçekler rahatsız ediyor bu ülkede.

Tepki olarak belediyelere ücretsiz sahneye çıkacağım çağrısı yapmıştınız…

CHP'li belediyelerin önemli bir kısmı geride durup sanata, sanatçıya fazla destek olmuyor. Bizi yanlarına aldıklarında çok şeyin değişeceğinin farkında değiller. Ne sağcıyım ne iktidar yanlısı ne CHP'li… Ben Atatürkçü bir kadınım ve Atatürkçülüğümün yanında da ülkesini, işçiyi, emekçiyi düşünen bir sol partiyi destekliyorum. Sanatçı asla taraf olmamalı. Taraf olan bertaraf olur. Onlar yanlışı da söyleyebilmeli, doğruyu da savunabilmelidir.