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Yeşim Salkım: Allah bunları dinleyenlere akıl fikir versin!

“Ben ve benim gibi yorumcular bile bu paraları kazanamıyoruz”

22 Ağustos 2016 18:38

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, İnternette paylaştığı videolarla kısa sürede şöhret olan ve ayda 200 bin lira kazandığı iddia edilen Kerimcan Durmaz için  ”Allah bunları dinleyenlere akıl fikir versin” dedi. Salkım,  “Ben ve benim gibi yorumcular bile bu paraları kazanamıyoruz, ne hale geldik. O paraları verenlerde kabahat” ifadelerini kullandı.

CNN Türk’ün haberine göre, DJ’lik yaptığı mekanlardan ve çektiği videolardan aylık 200 bin lira kazandığı öne sürülen Kerimcan için bir twitter kullanıcısı önceki gün “Bunların paraya boğulduğu bir ülkede Neşet Ertaş gibi bir usta, bankaya kredi kartı borcuyla hayata gözlerini yumdu” mesajını attı.

Bu mesaj üzerine ünlü sanatçı Yeşim Salkım, Kerimcan Durmaz’a ve onu dinleyenlere “Allah bunları dinleyenlere akıl fikir versin” dedi. Salkım’a bir takipçisi “Onu dinleyen kesim belli; baba parası yiyen şımarıklar.” diye yazarak destek verdi. Salkım da ‘alkış’ ikonuyla bu yoruma katıldığını belirtti. Usta sanatçı Yeliz de Kerimcan için şöyle dedi: “Ben ve benim gibi yorumcular bile bu paraları kazanamıyoruz, ne hale geldik. O paraları verenlerde kabahat.”

 

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kerimcan durmazyeşim salkım

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