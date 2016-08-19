Yeşiller'den Türkiye genel görüşmesi talebi



Muhalefetteki Alman Yeşiller Partisi sert Federal hükümetin sert tartışmalara yol açan Türkiye raporunun Meclis genel kurulunda görüşülmesini talep etti. Yeşiller Partisi Milletvekili Özcan Mutlu ‘Handelsblatt' gazetesine verdiği demeçte “Büyük koalisyon ortakları arasındaki güç denemesi sadece NATO müttefiki Türkiye'yi kızdırmakla kalmıyor, aynı zamanda ülkemizdeki Almanlarla Türklerin barış içinde birlikte yaşamalarını da zorlaştırıyor” dedi.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen'in yazılı soru önergesine verdiği cevapta Türkiye'yi İslamcıları desteklemekle itham etmiş ve Türkiye'nin, Müslüman Kardeşler ve Hamas gibi radikal dincilerin merkezi eylem platformu olduğunu öne sürmüştü.

Bakanlığın değerlendirmesi geniş yankı buldu. Teamüllere aykırı olarak soru önergesinin yanıtlanmasında görüşü alınmayan Almanya Dışişleri Bakanlığı değerlendirmeye katılmadığını duyurdu. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de bir televizyona yaptığı açıklamada, ‘değerlendirmenin Türkiye'deki gerçeklerin bir bölümünü abartılı olarak yansıttığını' söyledi.

Yeşiller Partisi Milletvekili Özcan Mutlu, Almanya'nın güvenliğini ilgilendirdiği gerekçesiyle konu hakkında mecliste genel görüşme yapılmasının gerekli olduğunu söyledi. Mutlu, Başbakan Angela Merkel ve İçişleri Bakanı de Maiziere'yi sert bir üslupla eleştirdi. İçişleri Bakanının ‘ateşe körükle gittiğini ve değerlendirmenin yanlışlıkla Dışişlerine danışmadan önerge sahibine iletildiği şeklindeki açıklamayı geri aldığını' belirten Mutlu Başbakan Merkel'in de, ‘dış istihbarat servisinin değerlendirmesi hakkında açıklama yapmayıp Türkiye ile işbirliğinin sürdürülmesinde ısrar ettiğini', dile getirdi.

Polisten İçişleri Bakanlığı'na sert eleştiri

Alman Polis Memurları Birliği Başkanı Andre Schulz ‘Handelsblatt' gazetesine yaptığı değerlendirmede Türkiye raporundan dolayı İçişleri Bakanlığı'nı eleştirdi. Schulz, “Türkiye eleştirilebilir, eleştirilmelidir de. Ancak böyle değil. Böylece önyargılar ve nefret teşvik edilmiş olur ve Almanya'da şiddet eylemleri patlak verebilir. Bunun ceremesini de tarafları ayırmaya çalışan polis çeker”, dedi. Andre Schulz, ‘polise kötülük yapılmış olduğunu ve bunun İçişleri Bakanlığı'ndaki sorumlu görevliler açısından olumsuz sonuçlar doğuracağını', sözlerine ekledi.

Polis Memurları Birliği Başkanı Schulz, ‘ofis hatası' yüzünden Dışişleri Bakanlığı'nın değerlendirmeden haberdar edilmediği şeklindeki açıklamayı kuşkuyla karşıladıklarını belirtti ve ‘bazı sorumluların hükümetin göç politikasından duydukları memnuniyetsizliği sadakatsizlikle dışa vurduklarını, bu nedenle de gizli kalması gereken raporun medyaya sızmış olmasına şaşmamak gerektiğini', dile getirdi. Andre Schulz, ‘belli bir süredir İçişleri Bakanlığı ve güvenlik teşkilatı bilgilerinin kamuoyunu etkilemek amacıyla medyaya sızdırıldığını müşahede ettiklerini' de sözlerine ekledi.