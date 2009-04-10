Yeşiller'den, Başbakan'a suç duyurusu





Mersin Akkuyu'da kurulacak nükleer enerji santrali ihalesine fesat karıştırıldığını öne süren Yeşiller Partisi'ne üye 5 kişi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler ve TETAŞ A.Ş.'nin 4 yöneticisi hakkında `ihaleye fesat karıştırmak' suçlamasıyla, Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



Yeşiller Partisi üyeleri, saat 10.00'da Antalya Adliye Sarayı'na geldi. Yeşiller Partisi Konyaaltı İlçe Teşkilatı yöneticileri Nilsu Güleç, Alican Güner, İsmail Duygulu, Hatice Özçelik ve Çetin Çetinkaya; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler ile TETAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Karakaya, Yaşar Çakmak, Nilgün Açıkalın ve aynı zamanda Genel Müdür olan Hacı Duran Gökkaya hakkında, `ihaleye fesat karıştırmak' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.



Partinin Eş Koordinatörü İsmail Duygulu, yarışma şeklinde yapılan ihalede kapalı zarf usulü teklif alınması gerekirken, açık olarak tekliflerin alındığını ve çok fahiş bir fiyata ihaleye katılan tek firmaya verildiğini belirtti. Duygulu, ihale şartnamesinde pazarlık olmamasına rağmen Bakan Güler ve Başbakan Erdoğan'ın pazarlık ile fahiş olan fiyatın geri çekildiği ve yapılan bütün işlemlerin ihalenin iptal edilmesine yol açmasına rağmen ihalenin iptalinin gerçekleştirilmediğini söyledi. İsmail Duygulu, Başbakan Erdoğan, Bakan Güler ve TETAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinin ihaleye fesat karıştırdıklarını öne sürdü. (DHA)

