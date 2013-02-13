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Yaşam

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, yazar Eyisli için çağrı yaptı

Ana muhalefet partisi Başkanı Hacıyev, Ekrem Eylisli’nin kulağını kesene para ödülü vereceğini duyurmasının ardından Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, yazar için kamuoyuna çağrıda bulundu

13 Şubat 2013 21:03

'Taştan Rüyalar' adlı öyküsünde Ermenilere arka çıktığı gerekçesiyle ülkesinde “aforoz" edilen Azeri yazar Ekrem Eyisli için Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi basın toplantısı düzenleyecek.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Türkiyeli aydınların katılacağı ve  Hrant Dink benzeri yeni bir cinayetin işlenmesinin önüne geçilebilmesi için uluslararası kamuoyunu uyarmak, Türkiye ve Azerbaycan demokrat kamuoyunu Ekrem Eylisli ile aktif dayanışmaya çağırmak üzere bir basın toplantısı gerçekleştirecek.

Geçen yıl bir Rus dergisinde yayımlanan ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra meydana gelen isyanlar sırasında Azerilerin Ermenilere uyguladığı şiddeti konu alan öyküsü nedeniyle geçtiğimiz günlerde Azeri yönetiminin hışmına uğrayan Eylisli, Yazarlar Birliği’nden çıkartılmış ve emekli maaşı kesilmiş, oğlu ve eşi de işlerinden ayrılmak zorunda bırakılmıştı.

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