Yeşiller'in başbakan adayı Annalena Baerbock kimdir?

İlkbahardaki kamuoyu yoklamalarında birinci sırada yer alan Yeşillerin başbakan adayı Baerbock, seçim kampanyası sırasında ortaya çıkan hataları yüzünden oy kaybetti. İşte Yeşiller Eş Başkanı Baerbock'un portresi.

Yeşiller partisinin başbakan adayı Annalena Baerbock, 19 Nisan 2021'de partinin Eş Başkanı Robert Habeck ile Berlin'de basın mensuplarının karşısına çıkarak, Yeşillerin başbakan adayı olduğunu açıkladığında zirvedeydi. Yeşillerin ilk başbakan adayı olan Baerbock'un, Başbakanlık koltuğuna oturması kamuoyu yoklamalarına göre gerçekçi görünüyordu. Bazı kamuoyu araştırma şirketlerinin anketlerine göre Yeşillerin oy oranı Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'yi (SPD) geride bırakmıştı. Adaylığının açıklandığı gün özgüvenle "Bugün partimiz için yeni bir dönem başlıyor" diyen Baerbock, başarılı olurlarsa, bunun ülkenin de yararına olacağına işaret etmişti.

Ortaya çıkan hatalar

Ancak seçim kampanyası sırasında Baerbock'un yaptığı bazı hatalar Yeşillerin başarısını gölgeledi. 2018 yılından beri Yeşiller Eş Başkanı olan Baerbock, partisinin yaptığı ödemeleri usulüne uygun bir şekilde Federal Meclis'e bildirmediğini kabul etti. Baerbock'un resmi olarak açıkladığı özgeçmişinde de hatalar olduğu ortaya çıktı. Alman Marshall Fonu gibi tanınmış kuruluşlara üye olduğunu belirtmesine rağmen, Baerbock bu kuruluşlara üye değildi. Baerbock'un yazdığı "Şimdi. Ülkemizi Nasıl Yenileyeceğiz?" (Jetzt. Wie wir unser Land erneuern) başlıklı kitap Haziran ayında piyasaya çıktı. Bu kitapta da başka yazarlardan kaynak göstermeden alıntılar yaptığı ortaya çıktı. Bunun bir hata olduğunu kabul etse de Baerbock'un popülerliği büyük ölçüde azaldı.

26 Eylül'de yapılacak genel seçimlere kısa süre kala başbakan adayının bu hataları nedeniyle Yeşillerin oy oranı yüzde 15'e kadar geriledi. Yeşiller partisi açısından bu sonuç kötü olmasa da ilkbahar aylarındaki hayallerinin çok gerisinde kalıyor.

Parti liderliğinde üç yıl

Almanya çapında tanınmaya başlamasından bu yana Baerbock, genç, kendine güvenen ve iktidar hırsı olan bir siyasetçi portresi çiziyor. 2018 yılında Yeşiller partisinin eş başkanlığına talip olduğunda, Hannover'de yapılan parti kongresinde kürsüye siyah deri ceketi ile çıkan Brandenburg milletvekili, tutkulu ve mücadeleci bir konuşma yaptı. Baerbock'un delegelerin alkışları eşliğinde yaptığı konuşmasından yapılan bir alıntı ise haftalar boyunca akıllarda kaldı: "Bugün Robert'in yanında bir kadını seçmiyoruz, bugün yeni eş başkanı seçiyoruz." Baerbock bu kongrede, Robert Habeck ile birlikte Yeşiller'in eş başkanlığına seçildi.

Başlangıçta Robert Habeck'e kıyasla daha az tanınan Baerbock hızla kendine ait bir profil oluşturdu. Yeşiller meclis grubunun iklim uzmanı olan Baerbock, dış politika konusunda tecrübe edindi, popülizm ve yabancı düşmanlığına karşı cesurca mücadele etti. Yeşiller partisinin başarılı eş genel başkanları 2019 kışında Bielefeld'de yapılan parti kongresinde yeniden liderliğe seçildiklerinde, Baerbock delegelerin yüzde 97'sinin oyunu aldı. Diğer eş genel başkan Habeck'in oyları ise yüzde 90'da kaldı.

Sporcu ve uluslararası hukuk uzmanı

Baerbock'un hırslı olduğu genç yaşlarından beri biliniyor. Aşağı Saksonya eyaletinin güneyindeki Pattensen'da 1980 yılında doğan Baerbock, trampolin cimnastikte şampiyonalara katılmış ve Almanya üçüncüsü olmuştu. 16 yaşındayken bir yıl için ABD'ye giden Baerbock, Hamburg'da kamu hukuku alanında öğrenim gördü. Ünlü Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu'ndan uluslararası hukuk okuyan Baerbock, birçok Alman siyasetçinin aksine, akıcı bir İngilizce ile röportaj verebilen politikacılar arasında bulunuyor.

Baerbock'un, Habeck ile birlikte Yeşiller eş başkanlığı görevine gelmesinden sonra, kamuoyu yoklamalarına göre partinin oyları yüzde 20 civarına yükseldi, birçok eyalet seçiminin yanı sıra Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de Yeşiller oylarını artırarak, başarı elde etti. Ancak Almanya'da yapılacak genel seçimler öncesinde Yeşillerin oy oranı düşüyor.

İklim korumaya vurgu

Yeşiller Eş Başkanı Baerbock, Habeck gibi muhafazakâr siyasetçilerle yan yana gelmekten çekinmiyor. İki siyasetçinin Yeşillerin liderliğini üstlenmesinden bu yana, 2021 sonbaharında yapılacak genel seçimler sonrasında Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Yeşillerin koalisyon hükümeti kurabileceğine dair spekülasyonlar yapılıyor. Ancak Baerbock, partisinin iklim krizinin aşılmasına odaklanan programına büyük önem veriyor. Baerbock, iktidarda olan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) hükümetinin izlediği siyasetten farklı olarak, kömür enerjisinden 2038'den önce vazgeçilmesi gerektiğini savunuyor.

Bunun yanı sıra otobanlarda hız sınırının saate 130 kilometre ile sınırlandırılmasını isteyen Baerbock, CDU ve CSU'nun aksine Almanya'nın yüksek savunma harcamalarına karşı çıkıyor. Kuşkusuz Baerbock'un da imzasını taşıyan Yeşiller partisi seçim programında iklim koruma için atılacak adımlara hız verilmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Dolayısıyla, olası koalisyon ortağı Birlik partileri ile Yeşiller arasında birçok konuda görüş ayrılığı bulunuyor.

Avrupalılar'ın ABD ile Yeşil Mutabakatı

Annalena Baerbock, Ocak ayında DW'ye verdiği mülakatta, ABD Başkanı Joe Biden'in Paris İklim Anlaşması'na dönmesini memnuniyetle karşıladığını söylemişti. Baerbock, aynı zamanda somut beklentileri olduğunu da sözlerine eklemişti: "Kağıt üzerinde yazan birçok şey hayata geçirilmiyor. Bunu son yıllarda gördük. Bu nedenle, ABD yönetiminin iklim konusunda iş birliğine ilişkin önerilerinin şimdi gerçekten hayata geçirilmesi için bu durumun biz Avrupalılar ve Alman hükümeti tarafından kullanılması gerekiyor. Bizim de kendi önerilerimizle Avrupa ile transatlantik bir 'Yeşil Mutabakat'ın önünü açmamız gerekiyor."

Yeşiller bu kez seçim programında, daha önceki yılların aksine Sosyal Demokrat Parti ile koalisyon kurmak için çaba göstereceklerine dair bir ifadeye yer vermedi. Yapılan son kamuoyu yoklamalarına göre, Yeşillerin SPD ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile veya SPD ve Sol Parti ile koalisyon hükümetinde yer alması mümkün görünüyor. Bunun yanı sıra Yeşillerin, CDU, CSU ve FDP koalisyonunda yer alması da olasılıklar arasında bulunuyor.

Annalena Baerbock'un yaşadığı Berlin yakınlarındaki Potsdam'da ise iki başbakan adayı karşı karşıya geliyor. Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı Olaf Scholz, Baerbock gibi seçimlerde Potsdam'dan doğrudan aday olarak yarışıyor.

20 Nisan 2021 tarihinde yayınladığımız bu haber son gelişmelere göre güncellenmiştir.

Jens Thomas Thurau

© Deutsche Welle Türkçe