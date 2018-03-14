Yeşilköy sahilinde otel yapılabilmesine izin veren plan iptal edildi

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Bakırköy\'de 15 katlı, yaklaşık 45 metre yüksekliğinde otel yapılabilmesine olanak sağlayan planı iptal etti. Yeşilköy Sahili\'nde bulunan alan,13 Şubat\'ta Bakırköy Belediyesi\'ne gönderilen iptal yazısıyla birlikte, önceki gibi yeşil alan olarak kalacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, Bakırköy Belediyesi\'nin Şevketiye Mahallesi\'nde bulunan 1080 ada 35 ve 39 parsellerdeki imar planı değişikliğine olan itirazları değerlendirdi. Bakanlığın Bakırköy Belediye Başkanlığı\'na gönderdiği 13 Şubat tarihli yazısında, \"İtiraz başvuruları incelenmiş, bakanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde bahse konu itirazlar uygun bulunarak tarafınıza iletilen Çevre Düzeni Planı (ÇDP) Değişikliği ile Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişiklikleri iptal edilmiştir. Bu kapsamda ikinci bir işleme gerek kalmaksızın imar planı değişiklikleri öncesindeki meri plan kararlarına geri dönülmüştür\" denildi.

TURİZM ALANI OLMUŞTU

Bakırköy Şevketiye mahallesinde bulunan 15 bin 182 metrekarelik parselin 9 bin metrekarelik böümü 2014 yılında Başbakanlık oluru ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'na tahsis edilmişti. Bu parsel, 1/100 binlik İstanbul Çevre Düzeni Planı\'nda “kentsel ve bölgesel yeşil ve spor alanları” olarak belirlenmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'na tahsis edilen parselin yeşil alan olan fonksiyonu, 27 Aralık 2017\'de yapılan plan ile değiştirilmişti. 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı\'nında yapılan değişiklikle belirtilen alan, “turizm alanı” ilan edilmişti. Plan değişikliğine göre, otelin yüksekliği en çok 15 kat yani yaklaşık 45 metre olacaktı. Bakanlığa tahsis edilen parselin 4 bin 617 metrekaresi otel, bin 651 metrekaresi park, 475 metrekaresi yol olarak ayrılmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bakırköy Belediyesi\'ne gönderilen iptal kararına ilişkin yazıda, \"Bakanlığımızca onaylanarak 1/100 bin ölçekli \"turizm bölgesi\" amaçlı Çevre Düzeni Planı (ÇDP) Değişikliği ile Şevketiye Mahallesi 1080 ada 35 ve 39 no\'lu parsellerin bir kısmına ilişkin hazırlanan \"turizm alanı\" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve \"otel alanı\" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği\'nin 3194 sayılı İmar Kanunu\'nun 8/b maddesi gereğince 27.12.2017 tarihinden itibaren bir (1) ay süreyle İstanbul Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldığı, 29.01.2018 tarihinde askıdan indirildiği ve askı süresi içerisinde ÇDP Değişikliği ile Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliklerine itiraz başvurularında bulunduğu belirtilerek itiraz konuları bakanlığımıza iletilmiştir\" ifadelerine yer verildi.

CHP\'Lİ ATAMAN: İPTAL KARARI İSTANBUL\'UN MENFAATİNEDİR

Konuyu DHA\'ya değerlendiren İBB ve Bakırköy Belediye Meclisi\'nin CHP\'li üyesi Nadir Ataman, \"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul\'a yapılan bir ihaneti, eylemler ve itirazlar üzerine iptal etti. Bakanın almış olduğu iptal kararı, İstanbul\'un menfaatine bir düzenlemedir. Bundan sonra da İstanbullara bu tür yanlış uygulamaların yaşatılmaması için mücadelemiz sürecek\" dedi.

BAKIRKÖY BELEDİYESİ İTİRAZDA BULUNMUŞTU

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da belediye olarak 29 Aralık 2017\'de söz konusu plan değişikliği ile ilgili olarak itirazda bulunduklarını belirtmiş, “2 Ocak 2018 tarihi itibarıyla de mahkemeye başvurarak bu planların iptali yönünde dava açtık. Ben ümit ediyorum ki, Çevre ve Şehircilik Bakanı söylediği sözlerin arkasında durur ve Cumhurbaşkanının da ifade ettiği gibi artık İstanbul’da dikey yapılaşmaların halka ait olan alanların, sosyal donatı alanlarının, çocuk oyun alanlarının, sahillerin imara açılmak yerine halka verilmesi konusunda bir özen gösterirler\" diye konuşmuştu.